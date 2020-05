Inter de Miami regresó a entrenamientos individuales.

El conjunto que milita en la Liga Mayor de Fútbol (MLS) usó los campos al aire libre en sus instalaciones de Fort Laurderdale.

Siguiendo protocolos de salud por la pandemia de la COVID-19 y en medio de expectativas por el fichaje del centrocampista colombiano James Rodríguez.

De acuerdo con un comunicado al que tuvo acceso Efe, el Inter Miami usará los campos al aire libre en sus instalaciones de Fort Laurderdale, divididos en un máximo de cuatro cuadrantes por campo.

“Un máximo de un jugador por cuadrante puede participar por sesión de entrenamiento sin compartir equipos o jugar (pases, disparos) entre jugadores”, dice el comunicado.

La información recuerda, no obstante, que “la moratoria a nivel liga de entrenos en grupos pequeños y equipos completos permanecerá vigente hasta el viernes 15 de mayo”.

Las sesiones de entrenamiento, que estarán cerradas a los medios y se limitan al personal esencial del equipo, incluye desinfección para todos los implementos deportivos que se utilicen y para los espacios de entrenamiento.

A la vez, se mantiene una distancia mínima de 10 pies (3 metros) entre jugadores en todo momento, indica la dirección del club.

El equipo propiedad del astro del fútbol británico David Beckham y del empresario cubano-estadounidense Jorge Mas baraja la posibilidad de fichar a jugadores del más alto nivel. Como es el caso del centrocampista colombiano James Rodríguez.

Paul McDonough, director deportivo del Inter Miami, explicó lo que buscan para el club y las posibilidades de fichar al colombiano, que juega con el Real Madrid.

En el programa semanal OnSide, que se transmite en el sitio web del Inter, McDonough dijo que el equipo sigue buscando dos jugadores del más de alto nivel. Incluso durante el paro de la MLS por el coronavirus, y habló de la posibilidad de fichar a Rodríguez.

El sitio especializado Goal indicó recientemente que Beckham se ha puesto en contacto con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Para explorar la posibilidad del fichaje del colombiano para su nueva franquicia.

Take a peek at our IG Story **right now**‼️@InterMiamiCF has taken over for #MLSUnites…

👀 https://t.co/5ZHXG3dJg0 pic.twitter.com/2R9KN6KJSR

— mlsworks (@MLSWORKS) May 6, 2020