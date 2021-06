Inter de Miami rechaza que Rodolfo Pizarra vaya a salir. Ante los rumores sobre la salida de Rodolfo Pizarro, el entrenador de Inter de Miami, Phil Neville, acabó con las versiones periodísticas que ponen al Joker de regreso en la Liga Mx. El estratega del conjunto floridano aseguró que no existen posibilidades de que Pizarro salga del club durante esta ventana de transferencia.

Phil Neville cerró la puerta a toda posibilidad de que Rodolfo Pizarro deje al Inter Miami ⚽🇺🇸 https://t.co/i0yWvdYh1b — AS USA (@US_diarioas) June 17, 2021

“No hay ninguna posibilidad de que Rodolfo deje el equipo, es jugador del Inter de Miami, está lesionado, han habido muchas especulaciones, no ha podido jugar porque ha estado lesionado. No tomaré más preguntas sobre Rodolfo Pizarro, está feliz aquí”, declaró Neville en conferencia de prensa.

Phil Neville acaba con los rumores: “No hay posibilidad de que Rodolfo (Pizarro) deje a este club. Es un jugador del Inter de Miami, está lesionado en este momento. No podemos detener la especulación, pero no juega porque está lesionado”. pic.twitter.com/o2CEWKNUlo — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) June 17, 2021

Asimismo, el director técnico británico mencionó que hasta el momento no ha recibido una pista por parte de Pizarro sobre si desea salir de la institución y lamentó que actualmente no pueda contar con él por una lesión que lo ha mantenido lejos de las canchas.

“Rodolfo no ha comunicado que quiere irse, es un jugador de Inter Miami, yo le he dicho que me gusta que juegue para Miami y él también, pudo ir con Selección de México a otro ambiente, lleva tres semanas y media lesionado y necesitamos regrese”, añadió Phil Neville.

El técnico del Inter de Miami confirma que Rodolfo Pizarro continuará en el equipo, luego de los rumores que lo ponían en el club deportivo Guadalajara#chivas pic.twitter.com/mh7SqXuYFK — W Deportes (@deportesWRADIO) June 17, 2021

Pizarro llegó comprado a Inter de Miami en febrero de 2020 y ha tratado de convertirse en una de las caras de esta joven franquicia de la Major League Soccer (MLS). En la presente temporada del futbol estadounidense, el Joker ha disputado seis partidos, aún no conoce lo que es anotar y ha dado una asistencia.

