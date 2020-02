Inter de Miami presenta nueva ‘piel’. Con su debut en la MLS a la vuelta de la esquina, Inter de Miami dio a conocer su nueva indumentaria. Rodolfo Pizarro, flamante fichaje del conjunto ‘rosa’, fue la imagen del lanzamiento.

Fue a través de sus redes sociales que Inter dio a conocer el que será su primer uniforme. La nueva ‘piel’ es completamente blanco con detalles en color y el parche del escudo en negro.

“Inspirada en las alas de la garza blanca y con detalles rosados que reflejan el alma vibrante del Sur de la Florida, la camiseta de local de Inter Miami representa con orgullo al Club y sus aficionados en la histórica temporada inaugural de la franquicia en la MLS este 2020”, se lee en la presentación de la playera.

El lema “Freedom to Dream” o “Libertad para Soñar”, se encuentra impreso en la parte interior del collar. Inter

Hace un par de semanas, el equipo cuya propiedad es de David Beckham ya había presentado su uniforme de visitante. Inter

La playera ya está a la venta en la tienda oficial de la MLS. Sus seguidores pueden escoger entre la versión aficionado, que tiene un precio de 89.99 dólares (1716.45 pesos). O la versión de jugador, la cual tiene un precio de 139.99 dólares (2670.14 pesos). Inter

A pesar de que la equipación aparece sin ningún patrocinador, se espera que Qatar sea uno de los principales sponsors del club. Inter

Inter de Miami iniciará su aventura este domingo frente a LAFC, el mejor equipo de la temporada pasada quien quedó en primer lugar de la Conferencia Oeste con 72 puntos, además, el delantero mexicano Carlos Vela obtuvo la Bota de Oro al anotar 36 goles en la campaña pasada.

Adidas just released new Inter Miami home kits on https://t.co/TXt1w3e6zV pic.twitter.com/Zlx1ip89dG

— MLS Fanbase (@MLSFanbase) February 24, 2020