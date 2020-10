Instituciones se alistan para la Liga de Desarrollo Oropeza.

Cada día toma más forma la Liga de Desarrollo Oropeza, luego de que este fin de semana se pusieran en marcha varios encuentros de preparación, tanto en la categoría Sub 19 como en la Sub 23, informó el presidente del organismo Aurelio Guerra Grajales.

En consecuencia, CEFOR Piratas de Alvarado recibió en su casa a la Academia de Futbol Profesional en la categoría Sub 23, duelo en donde salió vencedor por marcador de 6-2 y donde ambos técnicos pudieron sacar conclusiones de lo que hay que trabajar en lo que resta del proceso.

Aprovechó Piratas de Alvarado para poner en actividad a sus dos equipos pilotos, de las categorías Sub 13 y Sub 17, para jugar duelos amistosos ante la organización Guerreros Futbol Club, resultando vencedores 3-2 y 4-1 respectivamente, al aprovechar de manera excelsa su condición de local.

En primer lugar, Atlético Jamapa recibió en la categoría Sub 23 a Deportivo Peñalba Rivera, al que se impuso por marcador de 3-0, en un partido intenso, de mucha dinámica y que respondió a las expectativas.

En tanto que CEFOR Palmitas, de la categoría Sub 19, le ganó 2-1 a Universidad de Tamsa, enfrentamiento del cual ambos timoneles podrán sacar lo mejor de sus plantillas para trabajar de cara al arranque de la Copa de la Liga de Desarrollo Oropeza, programado para la primera quincena de noviembre.

Destacar que al momento las organizaciones que han confirmado su participación en esta competición son. Deportivo Peñalba Rivera (Sub 19), Academia de Futbol Profesional (Sub 23), SIME F.C. (Sub 19), Atlético Jamapa (Sub 23) y Gallos Pro Cardel (Sub 19 y Sub 23).

Mientras que equipos que están con pie dentro del proyecto, a los que solo les faltan detalles, están Piratas de Alvarado en sus dos categorías. Bulldogs en la Sub 19, CEFOR Palmitas en la Sub 19, Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón en la Sub 23. Camaroneros de Alvarado en la en ambas categorías, Atlas Ref. Enríquez en la Sub 19 y Sub 23 y Universidad de Tamsa en la Sub 23.

Finalmente, de acuerdo a las proyecciones de la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González. Durante la primera semana del mes de noviembre arrancaría la actividad del Torneo de Copa en las distintas categorías.

Por lo que de esta misma semana Aurelio Guerra Grajales, presidente de la liga. Sostendrá una reunión con los delegados de equipos para afinar detalles del arranque de la competencia futbolera.

