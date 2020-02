Iniciaron los juegos de la Primera Copa Jarocha.

Carlos López / El Dictamen

Se dieron los primeros encuentros de tenis de mesa en el Centro de Raqueta.

Con una participación de más de 100 jugadores provenientes de diferentes estados de la república mexicana como Guerrero, puebla, Yucatán, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Chiapas, Ciudad de Mexico y Veracruz.

En el primer día de actividades se vio un gran nivel de juego que el público general se emocionaba con cada jugada que se realiza en el Centro de Raqueta.

Iniciaron los juegos de la Primera Copa Jarocha.

Hay que destacar en esta primera edición de la Copa Jarocha hay jugadores medallistas nacionales e internacionales de diferentes categorías.

Como son la Sub 13, Sub 15 y Sub 17, también hay participantes de la categoría de 12 años y la categoría libre como en las ramas varonil y femenil.

Las actividades terminaran el domingo donde se realizará la ceremonia de premiación a las 19 horas.

En el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma.

Mientras que con la participación de poco mas de 100 jugadores provenientes de nueve estados del país, se presentaron los pormenores de la primera edición.

Las actividades del Tenis de Mesa sigue este domingo en el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma.

Los pormenores del evento fueron presentados por el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero.

Estuvo acompañado por el presidente de la Asociación en Veracruz de Tenis de Mesa, Félix Gerardo Ballesteros, así como el gerente general de Mariscos

El Bayo, Mario Vera, quien se suma apoyar el desarrollo del deporte veracruzano como iniciativa privada.

Finalmente, gran actividad en el Centro de Raqueta, que arrancó desde el viernes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.