Inicia Segunda Etapa del Circuito Estatal de Tenis Veracruz.

Javier Tello / El Dictamen.

Dio inicio en Veracruz la actividad de la Segunda Etapa del Circuito Estatal de Singles con sede principal en las canchas de Las Palmas Racquet Club.

En primer lugar, el Circuito se desarrolla a partir del viernes y hasta el domingo uno de marzo es la sede mencionada además del Centro Deportivo Veracruzano y el Britania Sport Center.

La competencia arrancó con los partidos de clasificación de la categoría A del Circuito.

Aquellos jugadores que no entraron al main draw del Circuito podrán jugar en la categoría B a partir de este sábado.

Además, los partidos de todas las otras categorías de este Circuito Estatal de Tenis iniciaron también este día a partir de las 8:00 horas.

Las categorías participantes del Circuito son: A, B, C, D abierta varonil y femenil, A, B, C, D mayores de 35 varonil, B mayores de 50 varonil. B, C mayores de 35 femenil, D 25+ femenil, D16- varonil, 12- varonil y femenil, 10- varonil y femenil.

El sistema de juego del Circuito, en la mayoría de las categorías es de 2 de tres sets con ventajas, excepto la categoría 10 años y menores y categorías -16.

Mientras que en 12 años en que sean hasta ocho jugadores inscritos en ambas ramas varonil y femenil.

En el que se jugarán 2 mini sets sin ventajas con muerte súbita. Match tie break en el tercer set, y round robin en la primera fase.

Esto salvo decisión de cambio del sistema de juego por parte del árbitro general, por condiciones climáticas u otros factores.

El total de la bolsa a entregar es de $35,000.00 a repartirse en la categoría “A” abierta varonil ,“A”, abierta femenil y “A+” varonil de la siguiente manera.

Inicia Segunda Etapa del Circuito Estatal de Tenis Veracruz.

Campeón (1) “A” abierta varonil $ 6,500.00, “A” abierta femenil $3,600.00 , “A” abierta + varonil $ 3,600.00.

Y en el orden de categoría anterior, Finalista (2) $ 3,500.00, $ 1,800.00 y $ 1,800.00, Semifinalistas (2), $ 1,600.00, $ 900.00 y $ 900.00, Cuartos de final (4) $ 680.00, $ 490.00.

Por lo tanto, en octavos de final ( 8) $ 340.00 y puntos ATP y AMTP a las primeras posiciones.

Finalmente, el árbitro general de este Circuito Estatal es el Ingeniero Edgar Meza Acosta.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.