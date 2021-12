Inicia la liguilla de la Liga Roberto Oropeza.

A partir de este sábado se pone en marcha la liguilla para disputar el Torneo de Copa 2021 de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González en las categorías Infantil “A”, Juvenil “A” y la Juvenil C, enfrentamientos que sacarán chispas.

En primer lugar, en la categoría Juvenil “C” inicia la acción tanto de la liguilla “A” como de la liguilla “B” debido al número de equipos participantes distribuidos en tres grupos y que debido a ello ofrece partidos vibrantes porque todos quieren obtener el preciado trofeo.

Por lo tanto, la liguilla “A” de esta categoría Juvenil “C” inicia con el duelo a las 12 horas en el campo 3 de la Primavera, (4°) Academia Delfines vs Bulldogs Trigal (5°); en el campo 4, a las 10.15 horas, (1°) Atlético Xalapa vs Gallos Pro Ver (8°); a las 13.45 horas (2°) La Moderna vs Tiburones Vista Mar (7°); y a las 13.45 horas en La Primavera 6, (3°) Club Cuervos vs Guerreros FC (6°).

Octavos de final de la Infantil “A”

En consecuencia, en el campo Primavera 5 a las 8.30 horas (10°) Gallos Pro Ver. vs (7°) Atlético Vera Norte; en el campo 7 de La Primavera, a las 8.30 horas (6°) Pumas Veracruz vs Legión Extranjera (11°); a las 10.10 horas (8°) Charales CF vs Tiburones Vista Mar (9°); a las 11.50 horas (5°) Estudiantes FORVER vs CAR Tiburón (12°).

Octavos de final de la Juvenil “A”

Además, en el campo 9 de La Primavera, a las 8.30 horas (7°) Academia Delfines vs CEFOR Pachuca Veracruz (10°); a las 10.10 (5°) La Moderna vs Bulldogs Trigal (12°); 11.50 horas (8) Real Jr. Veracruz vs Tiburones Vista Mar (9°).









Finalmente, en las restantes se disputa la recta final de la ronda de grupos para posteriormente arrancar con la definición de los títulos.

