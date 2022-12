Inicia la jornada 5 de la Liga Municipal.

La jornada arranca el viernes 9 de diciembre en el campo de Reino Mágico, con los siguientes duelos, en el campo 2, a las 15:00 horas, Atlas FC contra Rebaño Chivas Veracruz de la categoría infantil A, a las 16:20 horas,en el campo 2 A, Deportivo Xana contra Escuela Tiburones Rojos, ambos duelos de la categoría infantil bb, en el campo 2 B, a las 16:20 horas, Heroicos contra Deportivo Xana de la categoría infantil B.

La jornada 5 del torneo de Liga de la Liga Municipal de Fútbol infantil y juvenil de Boca del Río-Veracruz de la Temporada 2022-2023 Rubén “Bebeto” García Alcocer.

En la cancha de fútbol La Madriguera (el Coyol), a las 17:00 horas, se disputa el duelo entre Atlas FC contra Escuelas Tiburones Rojos de la categoría infantil B, a las 18:00 horas, Atlético Chivería contra Atlas FC de la categoría infantil BB.

En el campo de fútbol de Educación Física, a las 15:30 horas, en el campo 1, Club Deportivo España contra CR Junior de la categoría juvenil B, n el campo 2, a las 16:00 horas, Club Deportivo España contra Atlético Chivería de la categoría juvenil A, en el campo 3, a las 16:00 horas, Club Deportivo España contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil A.

En los campos de fútbol La Panchita, en el campo 1 A, a las 16:30 horas, EFSA Camaroncitos de Alvarado contra Escualos Kids de la categoría infantil B, en el campo 3, a las 16:00 horas, EFSA Camaroncitos de Alvarado contra New Boys de la categoría juvenil A, en el campo 4 A, EFSA Camaroncitos de Alvarado contra Club Deportivo Ivamar de la categoría infantil B.

La jornada sabatina continúa con las acciones en el campo 2 de Reino Mágico, a las 09:00 horas, Club Deportivo Ivamar contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría infantil A, a las 10:30 horas, Italia contra Car del Puerto de la categoría infantil A, a las 12:00 horas, Car del Puerto contra Escuela Tiburones Rojos de la categoría juvenil A, a las 13:30 horas, Club América contra Académicos Buenavista de la categoría juvenil A, a las 15:00 horas, Tiburón Freseros contra Ivamar de la categoría juvenil B.

En el campo 2 A, a las 16:30 horas, Deportivo Palenque contra Ivamar de la categoría infantil BB.

En el campo 2 B, a las 16:30 horas, Atlético Chivería contra New Boys de la categoría infantil B.

Ya para el domingo 11 de diciembre, se disputan duelos en el campo de fútbol La Panchita, en el campo 2, se arrancan las acciones, a las 12:00 horas, Atlético Logroñés contra Puente Jula en la juvenil C, a las 13:40 horas, Atlas FC contra Sporting del Puerto de la categoría juvenil C, a las 15:30 horas, Club FNERRR contra Club Corinthians de la categoría juvenil C.

En el campo 3, a las 12:00 horas, Rebaño Chivas Veracruz Contra CR Juniors de la categoría juvenil C, a las 13:40 horas, Académicos Buenavista contra Rebaño Chivas Veracruz de la categoría juvenil B, a las 15:30 horas, Cefor Azul contra Académicos Buenavista de la categoría juvenil C.

En el campo 4, a las 12:00 horas, Atlas FC contra Atlético Chivería de la categoría juvenil B, a las 13:30 horas, Escualos Kids contra Heroicos de la categoría infantil A, a las 15:00 horas, Club América contra Deportivo Xana de la categoría juvenil B.

Finalmente, en el campo de Reino Mágico, a las 16:00 horas, Italia contra Club Independiente del Puerto de la categoría juvenil B.

