Inicia la Copa Jarocha de Tenis de Mesa 2020.

Con la participación de poco mas de 100 jugadores provenientes de nueve estados del país, se presentaron los pormenores de la primera edición.

Las actividades del Tenis de Mesa inician a partir de este viernes 13 y hasta el domingo 16 de febrero en el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma.

Los pormenores del evento fueron presentados por el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero.

Estuvo acompañado por el presidente de la Asociación en Veracruz de Tenis de Mesa, Félix Gerardo Ballesteros, así como el gerente general de Mariscos

El Bayo, Mario Vera, quien se suma apoyar el desarrollo del deporte veracruzano como iniciativa privada.

Serán tres días intensos de tenis de mesa, en donde jugarán medallistas nacionales e internacionales en diferentes categorías.

Veracruz presentará a un grupo de aproximado a los 60 jugadores, incluyendo a la delegación que participará en el Macroregional a efectuarse del 6 al 8 de Marzo en el Centro de Raqueta.

Los jugadores que participan en esta copa provienen de los estados de Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Querétaro, Chiapas, así como la Ciudad de México y el anfitrión Veracruz.

El organizador del evento, Félix Ballesteros agradeció al director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero, por el apoyo brindado.

Esta primera edición de la Copa Jarocha, la cual servirá de fogueo para los tenismesistas veracruzanos que buscan su boleto a los Juegos Nacionales CONADE 2020.

Inicia la Copa Jarocha de Tenis de Mesa 2020.

El director del IVD felicitó al comité organizador, sobre todo a la iniciativa privada que se suma a este impulso del deporte en Veracruz.

Por lo que deseó éxito para los jugadores y entrenadores en esta competencia.

Las actividades iniciarán este viernes de 15 a 20 horas, continuarán el sábado de 9 a 20 horas . Concluirán el domingo de 9 a 19 horas, en donde se realizará la ceremonia de premiación.

Para este torneo de Tenis de Mesa, la entrada es gratuita en el Centro de Raqueta de Leyes de Reforma.

Las categorías participantes son para menores de 12 años, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Libre Abierta, tanto en la rama femenil como varonil.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.