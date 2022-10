Inicia el repechaje del Apertura 2022.

Emociones Compartidas.Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Este fin de semana arranca lo que se define comúnmente como la mejor etapa del torneo en el futbol mexicano. El primer duelo de reclasificación comenzará el día sábado a las 19:00, Tigres contra Necaxa en San Nicolás, y le seguirá Cruz Azul frente a León en el Estadio Azteca a las 21:00. Al otro día, temprano, a las 12:00, tendremos a Toluca recibiendo a Bravos y, para terminar la fase de repesca, Guadalajara buscará su pase visitando a Puebla con horario de 16:30.

Esta etapa previa a la conocida liguilla, que llegaba hace cinco torneos como respuesta ante las pérdidas económicas provocadas por la pandemia, parece que vino para quedarse. Y es lógico. Vende bien y da una emoción extra al torneo. Da la sensación que el debate de lo mediocre que resulta que un equipo que terminó el torneo regular en la mitad baja de la tabla pueda salir campeón ya se olvidó. Por el contrario, la conversación comienza a girar en torno a que el formato de enfrentamientos, a un solo partido y en casa del mejor posicionado, es considerablemente más atractivo y justo que el de la tradicional fase final.

Pero bajar aún más las exigencias de regularidad competitiva a los equipos no es mayor problema, ya resultaba absurdo que los mejores ocho del torneo tuvieran la misma posibilidad de ser campeón. Lo que preocupa es cómo han reaccionado los clubes que hoy apelan a narrativas románticas e historias del pasado para defender una supuesta grandeza que, actualmente, no ha sido respaldada en el campo.

Cruz Azul se ha mantenido, en estos dos años y medio, ha sido campeón y no se ha situado debajo de los ocho primeros. Guadalajara, por otra parte, le ha sacado mayor provecho a la fase eliminatoria extendida, en tres de los últimos cinco torneos hubiera quedado fuera si no se clasificaran doce conjuntos. Lo de Pumas sirve de evidencia que se están haciendo las cosas mal. Sólo en un torneo, en el primero del nuevo formato, se metieron entre los cuatro directos, de los restantes, en ninguno hubieran clasificado si la etapa final fuera de ocho, en dos ocasiones, incluso, no pudieron integrarse a la zona de los doce. Doce de dieciocho. La grandeza de Universidad Nacional es casi como un ser mitológico; en el presente nadie la ve, pero no se cuestiona por no generar malestares entre sus creyentes.

Sigo pensando que se puede encontrar un mejor sistema de competencia en el que el último clasificado a fase final no esté a unos cuantos puntos de una imaginaria – porque no existe – zona de descenso.

Sin embargo, hay un equipo que le importa poco si se clasifican ocho, doce o diecisiete, y es el de siempre: el América de México. El bien llamado club de las exigencias nunca ha pasado por eliminatoria de repesca puesto que desde que se instauró el nuevo modelo ha finalizado en todas las ocasiones entre los cuatro primeros. La grandeza en el futbol mexicano existe y viste de amarillo, pero no han logrado salir campeón durante este tiempo. En respuesta a lo anterior, Fernando Ortiz, director técnico de Las Águilas, ha implementado para esta ocasión el ‘plan anti repesca’, que consiste en una serie entrenamientos, integraciones y hasta un enfrentamiento amistoso – este se suspendió por una tormenta eléctrica – de manera que no se pierda el ritmo competitivo tras una semana de inactividad, lo que aseguran les ha costado el título en los últimos certámenes.

En América se busca lo más alto y, de no encontrarlo, se plantean soluciones. Y por qué negarlo, este torneo trae aura de campeón. Todos sabemos a quién le pertenece la corona. Como Argentina en Qatar, de no conseguirlo, será un resultando muy problemático.

Por lo pronto, Cruz Azul y Chivas deberán pensar en León y Puebla, respectivamente, para seguir en la pelea por el título y defender su jerarquía dentro del circuito nacional. Esos son los partidos que pueden dar resultados interesantes. Tigres y Toluca, que enfrentarán a Necaxa y Juárez, ambos en casa, gozan de un escenario, en el papel, más accesible.

Pero como en cada fase final, ha iniciado otro torneo completamente diferente, de momentos y empujes, y nadie tiene asegurado nada. Ni los cuatro primeros.

Viene lo bueno.

