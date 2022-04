Inicia el Macro Regional de Tenis de Mesa 2022.

Del 7 al 10 de abril en el auditorio “Benito Juárez”. Veracruz presente con 24 jugadores.

Con la recepción de los participantes, en la mañana, y la junta previa, por la noche, este jueves da inicio el Macro Regional de Tenis de Mesa de la Zona D, evento clasificatorio para los Juegos Nacionales CONADE 2022 que del 7 al 10 del presente mes se llevará a cabo en el puerto de Veracruz y donde Veracruz participará con un total de 24 atletas en las categorías Sub 15, Sub 19 y Sub 21 en las ramas femenil y varonil.

Veracruz recibirá a deportistas de Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pertenecientes a la Zona VII, así como los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo que del 7 al 10 del presente mes buscarán estar en los Juegos Nacionales CONADE 2022.

El viernes desde las 9.30 de la mañana, el Auditorio “Benito Juárez” será el escenario donde alrededor de 200 atletas buscarán su clasificación para estar presentes en Sonora, sede de este deporte en los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Además de los 24 atletas, cinco entrenadores y 18 jueces veracruzanos conforman el grupo que este fin de semana entrará en acción dentro del Macro Regional de Tenis de Mesa.

CATEGORÍA SUB 15 FEMENIL

Roberta Hernández Ramírez

Camila Haro Lara

Daniel Torres Hernández

Evelin Silva Cruz

CATEGORÍA SUB 15 VARONIL

Ilan Lima Ortega

Oliver de la Torre

Erick Gael Olano

Santiago Bolaños Galicia.

CATEGORÍA SUB 19 FEMENIL

Natalia Domínguez Olivares

Ana Elizabeth Valencia

Yahaira Lezama Vázquez

Yolotzin Hernández Matías

CATEGORÍA SUB 19 VARONIL

Rogelio Castro

Alexis Ángel Bustos

Rodrigo Ballester Lince

Joshua Alfonso Acevedo

CATEGORÍA SUB 21 FEMENIL

Aline Luna Solórzano

Ariana Flores

Aranza Rodríguez Álvarez

Ivanna Ihali Obaya

CATEGORÍA SUB 21 VARONI

Hugo Rivera Cadena

Sebastián Denis Rodríguez

Jezzer Vez Aguilar

Jan Castro Alarcón.

ENTRENADORES

Juan Antonio Gutiérrez (Sub 15 Femenil)

Juan Fernández (Sub 15 Varonil)

Levi Báez Mora (Sub 19 Femenil)

Sergio Cárdenas (Sub 19 Varonil)

Óscar Rivera (Sub 21 Varonil)

JUECES

Estefanny Sánchez, Jorge Arturo Escobedo, Maya Heredia, Luis Quezada, María del Carmen Cisneros, Octavio Pineda, Daniel Martínez, Carolina Romero, Marcela Bombat, Tedy Mendoza, Jorge Suárez, Juan Carlos Contreras, Ana Paola Flores, Luis Eduardo Santiago, Salvador Hernández, Óscar Fernández, Rosa María Cisneros y Andrés Canul.

ATLETAS POR DELEGACIÓN

Quintana Roo son 18

Puebla 25

UNAM 6

Chiapas 19

Tabasco 6

Yucatán 32

Campeche 2

Veracruz 24.

