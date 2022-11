Infantino: Se puede sobrevivir sin tomar cerveza.

El presidente de la FIFA aseguró que la decisión de no vender alcohol en los estadios en Catar fue minuciosamente analizada.

“Cada decisión ha sido tomada con Catar y FIFA en conjunto, habrá lugares y zonas para beber alcohol, pero si por tres horas al día no puedes tomar, vas a sobrevivir. En lugares de Europa también está prohibida la venta de alcohol”, comentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio un mensaje de unión, en donde compartió su historia personal con el fin de empatizar con todas las personas que han recibido un mal trato durante este proceso y con todo el tema cultural.

“Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador de construcción. Y siento esto, todo esto, porque lo que veo es que esto me lleva a mi historia personal.

“No soy ni catarí, ni africano, gay o discapacitado y no soy realmente un trabajador migrante, pero yo sé lo que se siente ser discriminado y ‘buleado’ en un país extranjero, como niño en la escuela sufrí bullying poque tenía cabello rojo y pecas”, aseguró.

Infantino aseguró que las muertes habidas previo a la Copa del Mundo es un reflejo de las carencias de la sociedad mundial, pero confió en que es una oportunidad para que las condiciones mejoren.

“Si los trabajadores no reciben compensación, él o su familia puede ir a quejarse. No es que alguien nos dijo que alguien tiene que hacer algo en un mundo en donde todas las Naciones dicen que así será.

“No será el fin. Habrá una oficina que tendrá compensación para los trabajadores que no son bien pagados, significativas cantidades, y FIFA tiene un fondo legal para estos trabajadores”, expresó.

Gianni Infantino dio un mensaje de unión y aseguró que todos son bienvenidos en Catar independientemente de orientación sexual, religión o raza.

