Inés Sainz recuerda el brutal regaño de José Ramón Fernández. En entrevista con Javier Alarcón, Inés Sainz recordó sus inicios en el mundo deportivo bajo la tutela de José Ramón Fernández en TV Azteca. La conductora, que se ganó su reputación a base de grandes entrevistas con diversas personalidades, señaló que tuvo que picar piedra para convertirse en lo que es hoy en día.

En la charla con Javier Alarcón, Inés Sainz relató lo difícil que fue salir a la pantalla con su programa ‘DXTips’. Tras un año y medio consiguiendo patrocinadores para alcanzar la meta de ventas que la habían impuesto, la conductora pudo viajar a Europa, con sus propios recursos, para entrevistas a distintos jugadores.

Joserra humilla a Inés Sainz

Cuando consiguió su objetivo, Inés pretendía debutar en la pantalla con su entrevista a Luis Figo, entonces Balón de Oro. Sainz llevó el primer demo a José Ramón Fernández quien ‘estalló’ por la manera de hacer las cosas de la conductora.

“Hacemos el programa demo, el de Luis Figo, por supuesto, y ahora sí, pido una cita con José Ramón Fernández. Llegó y se lo presento: ‘te acuerdas que hace un año y medio platicábamos del proyecto, me dijiste que era viable por esto y esto. Te tengo una gran noticia…’, le paso los contratos, la primera temporada comprometidos ya con los patrocinadores, las empresas que me habías dicho y le pongo el programa”, dijo Inés. “Él tiene una reacción muy contraria a lo que yo esperaba en ese momento, él se enoja, agarra los contratos, los avienta en la mesa y me dice que no le voy a venir a enseñar cómo se hace la televisión, que no tenía yo la autorización para estar haciendo por mi cuenta todas estas cosas y que eso no iba a salir nunca al aire y que me fuera”, recordó Sainz.

La nacida en Santiago de Querétaro relató que llegó a su casa afectada por las palabras de José Ramon. Cuenta que fue idea de su esposa llevar el material a Televisa pero primero decidió pasar por el despacho de Ricardo Salinas. El dueño de TV Azteca, al darse cuenta del potencial del programa de Sainz, ordenó la inmediata publicación del mismo.

“Cuando lo ve Ricardo me dice ‘cómo se llama tu programa’, le respondí DXtips, habla por teléfono y dice: ‘a partir de este domingo, a las 11:30 de la mañana, sale el programa DXtips con Inés Sainz y José Ramón Fernández no lo puede tocar’, es de deportes pero no va por la fábrica de deportes”.

La relación con José Ramón no fue la mejor, sin embargo, la invitó a formar parte de su equipo para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

“Me habla y me dice ‘ya sé que tú, aunque uno te diga que no, de todas maneras, lo haces’, me dice, ‘te vienes con nosotros al equipo de las Olimpiadas de Atenas 2004’ y ahí viene mi gran primera oportunidad de cobertura internacional”, recordó Inés.

Al paso de los años, Inés Sainz se ha consolidado en las filas de TV Azteca como una de las conductoras más importantes.

