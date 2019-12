Indestructibles se llevó el título del Torneo de Fut Tenis del Pavo 2019

Julio César Chávez explota contra los detractores de su hijo.- Julio César Chávez defendió su hijo tras la pelea ante Daniel Jacobs y ‘noqueó’ a sus detractores a quienes tachó de ‘pendejos’.

A través de sus redes sociales, ‘La Leyenda’ colgó un vídeo donde analizó el combate de su vástago. Julio César Chávez señaló que él es el primero en juzgarlo y criticarlo cuando pelea mal.

“Soy el primero que lo juzga y lo critica cuando pelea mal pero esta vez estaba haciendo una muy buena pelea desafortunadamente viene un golpe, ese cabezazo y sale con la fractura”, señala Julio César Chávez.

Julio César Chávez llama ‘pendejos’ a los detractores de su hijo

Para los que disque saben de box pic.twitter.com/29x50osltW — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 21, 2019

La ‘Leyenda’ defendió a su ‘pequeño’ y entre deja ver que su decisión de bajarse del ring tras la fractura fue la correcta.

“A todos aquellos que critican, una cosa es ser pendejo y otra cosa es ser valiente”, lanzó Chávez.

“Cuando estás fracturado de una mano o de la nariz no se puede pelear así. No sean tan pendejos, con todo respeto. Saludos“, apuntó Chávez.

JC Chávez Jr. tuvo que abandonar el recinto resguardado por su esquina y por seguridad del inmueble porque la afición arrojó de todo, tras el fiasco que resultó el pleito.

El Junior se defiende en redes sociales

Julio César Chávez Jr tundió en redes sociales a Daniel Jacobs, a quien acusó de “marrullero”. El pugilista mexicano continuó la defensa de la decisión que tomó la noche de ayer, cuando abandonó la pelea ante el norteamericano debido a una fractura que sufrió en su tabique nasal.

“(Jacobs) es un peleador muy marrullero, pero creo que no se vale que me haya cortado con un codazo, no siento que me haya ganado boxeando, la pelea iba muy pareja, pienso que iba arribar de las tarjetas, pero no podía respirar, no podía continuar peleando”, señaló el hijo de la leyenda del pugilismo nacional.

La cara de Julio César Chávez al ver como su hijo tira lo toalla es magia. 😂 pic.twitter.com/z1hah2wrYe — Goyismo (@TioGoyismo) December 21, 2019

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ