Impulsando al Golf Profesional Mexicano una tradición.

En su edición número 13, el Pro-Am IGPM sigue confirmándose como uno de los eventos sociales y de promoción deportiva más importantes del País.

Durante la rueda de prensa de cara al evento celebrada en el Club Campestre de la Ciudad de México, Liliana Álvarez, ex golfista profesional y presidenta de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), enfatizó el propósito de la organización y los beneficios que promueve, posicionando a México como el país como más triunfos y más representación en la liga de ascenso y en la LPGA.

“La pregunta es ¿por qué existe una asociación así en México? Y yo digo que vale la pena apoyar los sueños de las golfistas profesionales mexicanas, valorar sus historias y celebrar cuando hay triunfos. Pero también considerar todas las historias que pueden inspirar a las siguientes generaciones”. Detalló Álvarez, quien recalcó que no hay otra asociación de esta índole en el mundo.

Esta misión es respaldada por la Federación Mexicana de Golf, donde su presidente, Fernando Lemmen Meyer, habló de los resultados deportivos que el programa ha propiciado en sus 13 años de labor.

“Quiero felicitar a IGPM por todo lo que hacen por el golf profesional mexicano. Definitivamente lo que han hecho en los últimos años ha sido muy importante para dar oportunidades y gran nivel a todas nuestras golfistas profesionales”, comentó Lemmen Meyer.

“Estamos trabajando con la PGAM para que todas las profesionales mexicanas tengan una credencial, llámese capacitación o bolsa de trabajo. Seguramente tendremos muy buenos resultados con toda la unión que estamos promulgando”.

Por supuesto, el presídium no estaría completo sin las figuras y beneficiarias de IGPM, donde destaca Gaby López, dos veces ganadora en LPGA. Quien compartió el sentido de comunidad y apoyo que significa esta asociación en el desarrollo de las golfistas profesionales.

“Lo más importante es sembrar una semilla en todas las niñas chiquitas que vienen detrás. Tenemos el fruto de grandes jugadoras y mujeres aquí alrededor que cada una ha dado un paso año con año y justamente como dice Lili vale la pena seguir ese legado que estamos construyendo para el futuro de golf en México.

“Todas nosotras tenemos la responsabilidad de acercarnos a estas niñas y mostrar que los sueños se cumplen. Creo que para eso justamente tenemos a esta increíble asociación IGPM que no solamente hemos construido a grandes mujeres valientes, guerreras, unidas y yo he encontrado a hermanas que me pueden ayudar como mujer y no solamente como golfista”. Añadió López.

El Pro-AM se llevará a cabo este lunes 21 de febrero en el Club Campestre de la Ciudad de México con la presencia de 160 jugadores. Incluyendo a las golfistas profesionales mexicanas, socios estratégicos y benefactores del deporte de la talla de Lorena Ochoa; quién ha sido una de las principales benefactoras y parte fundamental de IGPM, el empresario Carlos Bremer, el futbolista Miguel Layún, el comentarista Luis García, entre otros.

