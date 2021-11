Importancia de una buena formación deportiva. Para un mejor desempeño como entrenador del futbol base.

Profesor Miguel Ángel Leyva. FORVER VILLARICA

El entrenador es una pieza fundamental para transmitir al niño(a) una experiencia educativa, sana y divertida, mismo que generará confianza y que muy probablemente su imagen le será imborrable en esta etapa de su vida.

La gran mayoría de los entrenadores de fútbol base, no estamos preparados para este gran reto que la sociedad y el deporte actual nos exige, debido a que muchas veces nos adentramos en el deporte del fútbol porque nuestro hijo, sobrino o nieto está en un equipo; en otros casos, podemos ir un poco más lejos y hasta formamos un equipo para que éste juegue en él y por ello tomamos el rol de entrenador, pese a que sabemos de antemano que no tenemos los conocimientos, ni la experiencia idónea como para lograr que el niño identifique, adquiera y desarrolle al máximo su potencial; así mismo, se dan los casos en que suman ciertas lesiones o sinsabores que al final hacen que los niños(as) abandonen el deporte.

En nuestro Estado, existe una gran cantidad de jóvenes con un gran potencial que desafortunadamente no podemos hacer que se vuelva una gran cantera para el Futbol nacional, si bien es cierto en todos los Equipos de la primera división hay cuando menos un jugador del Estado de Veracruz, con la población de niños que juegan en el Futbol base y tan sólo aquí en Veracruz Puerto nos damos cuenta que es un Deporte que apasiona y unifica multitudes pero que desafortunadamente no se les suele guiar adecuadamente en vías de una consolidación como futuras promesas dentro del ámbito del Futbol.

Por lógica, si se cuenta con entrenadores en constante capacitación y actualización deportiva, beneficiamos a los niños(as), escuelas, clubes deportivos y por tanto a la sociedad en general.

Importancia de una buena formación deportiva.

Las ligas deportivas de Fútbol, en Veracruz Puerto, hoy deberían considerar establecer estándares de capacitación de los Entrenadores que se afilian a sus ligas (propuesta que he planteado desde hace no menos de menos de 10 años); siendo así, estaríamos incrementando la probabilidad de mejores guías Deportivos que figuren como entrenadores preparados para cada uno de los equipos de nuestra liga , por ende aumentaría nuestro nivel deportivo y que los dirigentes de las ligas deportivas no tengan el temor de que sus afiliados deserten por la exigencia y emigrar hacia donde no hay tal.

Profesor Miguel Ángel Leyva Sánchez

Director Deportivo

FORVER VILLARICA

Informes 2291737682

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen