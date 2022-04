Imponente Veracruz en Regional Nacional de Halterofilia.

Domina las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Destaca la medallista mundial Sub 17, Angeles Cruz Hernández.

Positiva primera jornada para el anfitrión Veracruz en el Regional Nacional de Levantamiento de Pesas 2022, el cual se realiza en las instalaciones de la Arena Veracruz en donde los pesistas veracruzanos, dominaron las categorías Sub 15, Sub 17 y la primera parte de la Sub 20 en femenil y varonil.

En esta competencia participaron pesistas de la Región 7 de Puebla, Oaxaca, UNAM y Veracruz, quienes desde el mediodía tuvieron una intensa actividad en busca de dar las marcas establecidas para calificar a los Nacionales CONADE 2022 que tendrá como sede el estado de Sonora.

Imponente Veracruz en Regional Nacional de Halterofilia

Varios fueron las y los pesistas veracruzanos que tuvieron una destacada actuación, en donde la jornada se la llevó la originaria de Tlalixcoyan, Ángeles Cruz Hernández, quien es medallista de oro en el Mundial Sub 17 que se efectuó el año pasado en Jelah, Arabia Saudita.

La pesista que es entrenada por el cubano Nilverio Pino Pérez, mejoró sus marcas que había realizado semanas atrás en el Selectivo Nacional Sub 20 en la división de los 76 kilogramos, en donde Ángeles Cruz levantó 88 kilogramos en arranque y 112 kilogramos en envión. Señalar, que la pesista veracruzana calificó al Campeonato Mundial Sub 20 que se efectuará en Grecia en el próximo mes de mayo.

Otros pesistas veracruzanos que destacaron y que prácticamente están calificados a los Nacionales CONADE 2022, son Oswaldo Bravo, quien es medallista de oro en la edición pasada y que en esta competencia se vio imponente para dominar su división en los 61 kilogramos.

Gana Veracruz en Macro Regional de Tenis de Mesa

Piratas le arrebata triunfo a El Águila

El presidente de la Asociación Veracruzana de Levantamiento de Pesas, Jonathan Levi Aguirre Jiménez, resaltó la calidad y el nivel de las y los pesistas veracruzanos, al asegurar que para los próximos Nacionales CONADE 2022, el objetivo es mejorar las once medallas de oro conseguidas y que convirtieron a la disciplina en la mejor de la entidad veracruzana.

Para este domingo, las acciones finalizarán con la participación de las y los pesistas en la categoría Sub 23 femenil y varonil, en donde Veracruz buscará calificar a la mayor parte de atletas a los Nacionales CONADE 2022.

Clasifican a la Etapa Nacional los deportistas ganadores por división de peso en la prueba de Total, siempre y cuando cumplan con la marca mínima establecida en el anexo técnico que marca la CONADE.

Así mismo, clasifican las 3 mejores marcas a nivel nacional de los atletas que no se encuentren clasificados del conjunto de las 8 regiones, por división de peso. En caso de que algún primer lugar de la Etapa Regional, no alcance la marca mínima, su lugar será otorgado al deportista con mejor marca del conjunto de las 8 regiones.

Imponente Veracruz en Regional Nacional de Halterofilia.

El total de atletas a clasificar por división será de 12 deportistas por categoría, división y rama (11 por ranking y uno 1 sede).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen