Ilkay Gündogan seduce a Raúl Jiménez para que llegue a Manchester City. La gran temporada que ha tenido Raúl Jiménez con Wolverhampton lo ha puesto en la órbita de clubes importantes de Inglaterra. Según algunos rumores, el delantero mexicano sería buscado por Manchester United, aunque otros reporten señalan que podría regresar a Atlético de Madrid, equipo que lo llevó a Europa en 2014.

Ilkay Gundogan ve a Raúl Jiménez con el nivel para jugar en el Manchester City 🇲🇽🤩 ¡IMPERDIBLE! 👇https://t.co/l4tUlSxmDw — Futbol Picante (@futpicante) April 17, 2020

En medio de todo esto, Ilkay Gündogan, elemento de Manchester City, afirmó en entrevista con ESPN que el canterano de América podría encajar perfectamente con los Citizens o con cualquiera de los conjuntos grandes de la Premier League.

“Para ser delantero tiene una muy buena movilidad y un muy buen físico. Es muy talentoso, tiene muy buena técnica con el balón, tiene todo lo que un delantero de clase mundial necesita. Me recuerda a Lewandowski”, dice Ilkay Gündogan sobre Raúl Jiménez https://t.co/RP8Pn3IKXQ — Rafael Gomez (@rafagomez87) April 17, 2020

“Puedo imaginarlo (a Raúl Jiménez) jugando con nosotros, para ser honesto. A veces es tan difícil predecir algo que, por supuesto, un jugador puede tener toda la calidad y todo lo que se necesita para jugar para un equipo ‘top 6’ o para los mejores equipos del mundo”, declaró el mediocampista alemán al programa “Ahora o Nunca” de ESPN.

Gündogan resaltó las cualidades del jugador de los Wolves y expresó que tiene todo para convertirse en un delantero de “clase mundial”. Asimismo, el integrante de Manchester City lo comparó con Robert Lewandowski, atacante de Bayern Múnich, debido a que, a su parecer, tienen similitudes en su juego.

😳😳 #América En el Manchester City sueñan con Raúl.https://t.co/CaqXYtiPfE — América Monumental (@AmeMonumental) April 17, 2020

“Sabes, para ser un delantero, es muy móvil, pero también físicamente tan bueno y talentoso técnicamente con la pelota, así que creo que tiene todo lo que un delantero de clase mundial necesita. Sabes, si comparo, tal vez aún no esté en ese nivel, pero a veces me recuerda a Lewandowski porque he jugado con él y en términos de estilo, creo que todavía hay mucho potencial”, finalizó.

"Me recuerda a Lewandowski…" 🔥🇲🇽 No lo decimos nosotros, lo dice un crack de talla mundial 😎https://t.co/9JYlzqC4Pm — MedioTiempo (@mediotiempo) April 17, 2020

Raúl Jiménez ha anotado 22 goles en 44 partidos en todas las competencias con Wolverhampton. Además, ha participado en otros 10 tantos con sus asistencias.

