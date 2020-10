Iker Casillas asegura que su carrera no terminó como quería.

Iker Casillas, exportero multicampeón con la selección de España y con el Real Madrid, aseguró que el final de su carrera llegó antes de lo esperado y de una manera que hoy en día le produce pena, por la situación que lo provocó.

En entrevista con France Football, tras darse a conocer su inclusión en los porteros nominados al ‘Balón de Oro Dream Team’ , Casillas señaló:

“No fue una decisión difícil porque no fui yo quien la tomó. Me ha venido impuesta por las circunstancias y no me ha quedado más remedio que aceptarlo”.

“Es verdad que antes del infarto pensaba que sería algo que llegaría en uno o dos años, lógicamente cada día me acercaba más al final de mi carrera deportiva. Pero no se terminó de la manera que me hubiera gustado, y me da pena”.

“Si lo pienso bien, no me retiré por una lesión grave de futbolista, ha sido algo muy grave de lo que me he podido salvar. Debo estar agradecido porque he tenido una carrera exitosa, con más momentos mágicos que momentos caóticos”. Externó el excapitán del Real Madrid.

Por otro lado, Casillas reveló quiénes son los porteros que hoy en día son de su mayor agrado, lista donde estuvo su gran amigo, el italiano Gianluiggi Buffon:

“Soy bastante clásico, así que diría (Manuel) Neuer, contra quien he jugado, y todos saben que soy fan de Gigi (Guianluigi Buffon), incluso si juega menos; cuando lo hace, se mantiene en un nivel muy alto. También me gustan mucho (Thibaut) Courtois, (Jan) Oblak, Ter Stegen y Allison (Becker)”, señaló Casillas.

Casillas anunció su retiro del futbol profesional el pasado 4 de agosto, a los 39 años, y tras poco más de un año después de sufrir un ataque al corazón, siendo su último equipo el conjunto del Porto, al que llegó en 2015 después de quince años en el Real Madrid.

