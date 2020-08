Iker Casillas anuncia su retiro de las canchas. Llegó la hora. A los 39 años y tras un año y dos meses sin jugar debido a un ataque al corazón, el mítico portero español, Iker Casillas, anunció su retiro del futbol profesional.

A través de una extensa carta en redes sociales, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 anunció el fin de su carrera en el terreno de juego.

De esta manera, Casillas pone fin a una carrera gloriosa como portero. Iker se convirtió en el mejor portero en la historia del futbol español además de un ícono a nivel mundial. Fue pieza importante en la ‘generación de oro’ de la ‘Furia Roja’ que conquistó dos Eurocopas y la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Tras el anuncio, Real Madrid le ofreció un sincero homenaje al que fuera su líder por muchas temporadas. Con el club merengue, Iker Casillas ganó cinco Ligas, tres Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y dos Supercopas de Europa. Defendió la cabaña madridista en un total de 725 partidos en 16 temporadas.

Casillas cerró su carrera en Portugal con Porto, club con el cual conquistó dos Ligas, una Copa y una Supercopa.

“Hoy es uno de los días más importantes y, a la vez difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”, inicia Casillas una carta que publicó firmada y con los escudos de Real Madrid, selección española y Oporto.

“Mi recorrido en el mundo del futbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena”.

“He tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz: el futbol. Recuerdo cuando era un niño, y empezaba a jugar en los campos de tierra de mi pueblo, Navalacruz, en los campos de Móstoles o de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, para después llegar a jugar en los estadios más importantes del mundo, y entre ellos, especialmente, en los que he desarrollado mi carrera profesional, el Santiago Bernabéu y Do Dragao. Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero solo a los títulos, si no a la parte humana. Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por como he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello…. estoy feliz”, escribe Iker.