Ignacio Ruiz a concentración rumbo a los Juegos Nacionales.

Javier Tello / El Dictamen.

El tenista veracruzano Ignacio Ruiz Marquínez asiste a la concentración de la delegación de Veracruz convocada por la Asociación de Tenis del Estado.

La intención, se dio a conocer, es trabajar intensamente para llegar en la mejor forma al Torneo Seccional.

Esto con miras de representar a la entidad en los próximos Juegos Nacionales de CONADE.

Ruiz Marquínez pertenece a la Academia de Tenis de las Palmas Racquet Club y participa en la categoría de 14 años y menores.

Nacho Ruiz y Marcelo Barranca quien compite en 16 y menores, son los 2 jugadores de este club que buscarán el pase a este importante competencia.

Ruiz Marquínez como le llaman sus entrenadores se coronó Campeón en la categoría”B” este domingo en la Segunda Etapa del Circuito Estatal de Singles 2020.

La concentración se desarrollará este lunes y martes en la ciudad de Xalapa que es donde se llevará a cabo el torneo seccional.

Ignacio y Marcelo entrarán en acción el miércoles en este evento selectivo de Juegos Nacionales con la camiseta puesta por nuestro estado.

Como consecuencia Veracruz jugará contra el ganador de Quintana Roo y Oaxaca, la eliminatoria a estos Juegos Nacionales al que asisten 16 de los 32 estados.

Acerca de su reciente Campeonato y está concentración Ruiz Marquínez comentó “estuvo bueno el partido contra Jaime Gil”.

Lo más notable es que “empecé ganando 2/0, 40-15 y me relajé, me dio la vuelta, me emparejé otra vez y de ahí estuve parejo hasta el tie break,”

En consecuencia “gané la tie break, y entonces en el segundo set iba ganando 4/1 y se retiró, le dolía la cabeza”, dijo Ruiz.

Finalmente, Ignacio Ruiz dijo que “ahora el lunes y martes se juega para ver quién va a la Olimpiada, la región o la sección y el miércoles empieza el seccional”.

