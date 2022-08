Ignacio Ambriz: Volver a la humildad.

El DT del Toluca no quiso demeritar el triunfo del Atlético y tampoco puso pretextos: “No voy a flagelarme”.

Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, señaló que a su equipo le toca “volver a la humildad” después de caer en su visita al Atlético de San Luis y, también, perder el liderato en el Apertura 2022 de la Liga MX.

El estretega señaló también que si bien el gol potosino cayó de un error puntual no se lamentará de más y destacó que solo hay momentos de desconcentración.

“Miguel Mejía Barón decía hay que regresar al arroz y frijoles, a la humildad, que nadie te regala nada, ahora se acerca la parte final donde todos quieren sumar a como dé lugar y ahora ser conscientes de que en casa necesitamos ganar… pero no es para flagelarme y decir que el equipo no hace lo que yo pretendo, lo hace y muy bien aunque hay momentos donde nos desconcentramos”.

Si bien Ambriz recuerda que el Toluca ha sufrido un desgaste considerable en las últimas semanas, descartó que esto sea un pretexto y no quiso demeritar el triunfo del Atlético de San Luis.

“Tuvimos una jornada doble que te merma un poco, es sacar pretextos y no me gusta, en la primera mitad tuvimos oportunidad de irnos arriba y manejar el juego de otra forma, pero no le quito méritos al rival, lo hizo de gran forma ante pumas y ahora ante nosotros, aplaudirles por estos tres puntos que sumaron importantes para ellos”.

Por su parte, el técnico André Jardine señaló que vive una “eterna insatisfacción” a pesar de lograr posiblemente el triunfo más importante en lo que va el Torneo Apertura 2022.

“Siempre hay cosas a mejorar, soy un eterno insatisfecho con la actuación, siempre estoy mirando las cosas que hay que hacer mejor, pero es una insatisfacción positiva, estoy obligado mañana a ver el juego y procurar las cosas que podemos ser mejor, es una eterna insatisfacción positiva, la belleza del proceso es mirar más allá de los resultados lo que podemos ser, vamos a trabajar, vamos a buscar cosas grandes”.

