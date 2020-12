Ignacio Ambriz sueña con dirigir en Europa. Ignacio Ambriz acaba de obtener el logro más importante de su carrera como entrenador al ganar el título de la Liga Mx, sin embargo, eso no lo detiene de ponerse metas más altas por alcanzar. El director técnico de León reiteró su deseo de dirigir en el futbol de Europa, pero reiteró que aún no termina su contrato con la Fiera.

Ignacio Ambriz deja su renovación con León en el aire; sueña con dirigir en Europahttps://t.co/hsrdMkbUvN pic.twitter.com/w2FUfVGCZY — La Afición (@laaficion) December 14, 2020

“El sueño de irme a Europa lo sigo teniendo, hay gente que me está ayudando para poderlo lograr, pero mi contrato esta en León, viene un reto complicado, tenemos Concachampions, va a haber una revancha”, declaró Ambriz horas más tarde de ganar el Guard1anes 2020.

"Tengo contrato hasta mayo, no hemos hablado de renovación, pero mi cabeza está en León. El sueño que tengo de llegar a Europa sigue vigente", Ignacio Ambriz.#LiguillaW⚽️ pic.twitter.com/zDVbk1PDRq — W Deportes (@deportesWRADIO) December 14, 2020

Asimismo, aceptó que se quitó un peso de encima al ganar el título con los Panzas Verde y aseguró que saldó una cuenta pendiente que tenía con la afición de los Esmeraldas, tras perder la final del Clausura 2019 con los Tigres.

“Tenía una cuenta pendiente con la afición, perdí la final contra Tigres y hoy les puedo decir de frente y a la cara que estoy en paz, no me deben nada, no les debo nada, hoy contento y tranquilo”, añadió el estratega.

Nacho Ambriz no pierde el sueño de dirigir en el Viejo Continente ⚽ 🌍https://t.co/umOeWX3rvk — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) December 14, 2020

Por último, Ignacio Ambriz habló sobre el crecimiento profesional que ha tenido desde que llegó al club León y lo mucho que ha madurado gracias a las críticas que ha recibido. “Creo que todo me ha ayudado a madurar, a tener paz conmigo mismo. Muchas veces me he equivocado y lo acepto, pero al final la crítica siempre ayuda y hoy simplemente es disfrutar este campeonato que hemos logrado”, finalizó.

