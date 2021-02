Ignacio Ambriz rechaza prisa por dirigir en Europa. Ignacio Ambriz no ha ocultado su deseo de emigrar al futbol de Europa, sin embargo, el entrenador de León no se siente “apurado” por cumplir este sueño. Al término del partido entre la Fiera y los Pumas, Nacho señaló que siente muy bien como estratega del actual campeón de la Liga Mx y evadió hablar sobre su renovación de contrato.

⚽️🦁"Simplemente dije mi sentir si algo tenía una ilusión, era poderme ir a dirigir a Europa, pero parece que siempre me lo toman a mal", Ignacio Ambriz, sobre las especulaciones de su salida de Club León Oficial. pic.twitter.com/WvrLwTAgB7 — AgsSports.com (@AgsSport) February 21, 2021

“Normalmente no hablo de mis contratos. Lalo Hernández me ayuda a arreglarlos. Yo quedo al margen, pero lo poco que he platicado con él, las cosas ahí van, pero no me inquieta ni me apura. Dicen que estoy distraído por Europa, pero no tengo nada, solo dije mi sentir y parece que eso me lo toman siempre a mal. No tengo nada y estoy a gusto aquí en León con el apoyo de Jesús Martínez. No estoy preocupado por mi renovación”, declaró Ambriz.

No hay presión para ganar por parte de León 😮https://t.co/JqmS3HCvYj — Futbol Picante (@futpicante) February 21, 2021

Asimismo, restó importancia al mal momento que vivía su equipo, mismo que rompió este domingo con el triunfo, y señaló que él estuvo “tranquilo” durante la racha negativa de la Fiera.

“Ustedes (prensa) estaban desesperados, yo estaba tranquilo y sabía que el equipo iba a funcionar. Este triunfo nos viene bien, pero a partir de ahora se acabaron los pretextos de todo, ya debemos sumar puntos”, añadió Nacho en la conferencia de prensa tras el triunfo de los Esmeraldas.

Ignacio Ambriz: “Ustedes (prensa) eran los desesperados, yo estaba tranquilo y sabía que el equipo iba a funcionar.



Este triunfo nos viene bien, pero a partir de ahora se acabaron los pretextos de todo, ya debemos sumar puntos”. pic.twitter.com/R80fT8nMCm — Ezequiel Gasca (@ChequeGasca17) February 21, 2021

León rompió una racha de dos derrotas consecutivas y se metió en zona de repechaje al derrotar 1-0 a Pumas con una anotación de Ángel Mena.

