Ignacio Ambriz quiere entrenar a la Selección Mexicana. Ignacio Ambriz se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de la Liga Mx en los últimos años, tras transformar a León en una potencia ofensiva. Debido a esto, el estratega de los Esmeraldas confesó que le gustaría convertirse en el director técnico de la Selección Mexicana después de la Copa de Mundo de Qatar 2022.

El técnico de la Fiera ha dejado altas sus aspiraciones 🦁https://t.co/9zzpgFQmIn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 9, 2020

Cuestionado en entrevista con el portal ‘Mediotiempo’, Ambriz reveló que aún debe aspirar a un título liguero y reveló que estuvo cerca de dirigir en Europa, después de que Joaquín del Olmo lo invitara a sumarse al proyecto de Real Oviedo.

“Un título porque eso da prestigio, ojalá lo pueda conseguir. También me gustaría regresar a Europa, por ahí ya tuve una posibilidad cuando Joaquín del Olmo estuvo en Real Oviedo para poder ir. Hay gente que me está ayudando para ver si se me da una oportunidad, y después del mundial (Qatar 2022) me interesa ser entrenador de la selección también”, declaró el estratega.

Ignacio Ambriz quiere entrenar a la Selección Mexicana y dirigir en el futbol de Europa

Asimismo, detalló que a su llegada tuvo una diferencia con Luis Montes por la posición en la que lo colocó. Nacho mencionó que el ‘Chapo’ no estaba conforme con jugar de segundo contención, empero, acató la petición de su entrenador y revivió su carrera de la mano de Ambriz.

#LigaMX | Este miércoles #Tigres visitará el Nou Camp y las estadísticas se inclinan por el cuadro felino, se cumplen 10 encuentros en los que Ferretti no ve derrota ante Ignacio Ambríz, DT de #León. 👉 https://t.co/NjvC1DCbVE pic.twitter.com/pl8Y3ZoMwE — ONCE Diario (@oncediariomx) September 9, 2020

“Me costó porque se molestó, no quería jugar de segundo contención, decía que él era media punta y yo sólo le dije: ‘tú en los partidos recibes más la pelota atrás del contención que de media punta’, entonces le fui explicando más o menos lo que pretendía de él, como quería que jugáramos. Hoy sobran las palabras para decir lo que es Luis Montes para el club”, añadió.

Ignacio Ambriz tuvo acercamiento con Real Oviedo https://t.co/Lf8tC3GOUR — Tomas Olivera (@Tomasolivera30) September 9, 2020

Desde el arribo de Ignacio Ambriz, la Fiera es el equipo que más puntos ha conseguido en los últimos dos años y medio (133); además, llegó a la final de Clausura 2019, la cual perdió ante Tigres. León se ubica actualmente en la segunda posición de la clasificación con 17 puntos y con una victoria esta tarde podría retomar el liderato del Guard1anes 2020.

