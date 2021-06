Ignacio Ambriz podría dirigir a Costa Rica. Ignacio Ambriz se mantiene en el mercado de entrenadores a la espera de una nueva oportunidad en el futbol mexicano, sin embargo, parece que su futuro inmediato podría estar en Centroamérica. De acuerdo a ESPN, Nacho ha despertado el interés de la selección de Costa Rica para que llegue a su banquillo.

Periodista Juan Carlos Ibarrarán de @deportesWRADIO informa que el técnico mexicano, Ignacio Ambriz, estaría muy cerca de ser el nuevo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica ante una eventual salida de Ronald González. pic.twitter.com/xKmQSGqrBR — Sebas Cárdenas (@SebasCar16) June 8, 2021

Según fuentes consultadas por este medio, la Federación de Futbol de Costa Rica tiene “interés” en los servicios de Ambriz, tras concluir en la cuarta posición de la Liga de Naciones de la Concacaf, que llegó a su fin la semana pasada.

¡Nacho Ambriz dirigirá a Costa Rica!



El director técnico mexicano, Ignacio Ambriz será nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica, tras su gran paso por León, según informó el periodista de W Deportes, Juan Carlos Ibarrarán. #ÚltimoMinuto pic.twitter.com/nT4rCLiMjQ — Último Minuto Oficial (@UltimoMinuto_Of) June 8, 2021

Pese a esto, los Ticos tendrían que despedir primero a Ronald González, quien ostenta el cargo de seleccionador del representativo nacional. Pero esto no sería un impedimento para la Federación, que desde el año pasado puso su atención en el entonces estratega de León, quien rechazó cualquier oferta al mantenerse con la Fiera.

Ignacio Ambriz podría dirigir a Costa Rica, ha despertado el interés de la Federación de ese país

El interés de Costa Rica por Nacho se da a poco más de un mes de que los Ticos debuten en la Copa Oro 2021. Posteriormente, este representativo nacional deberá encarar las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Firmale Costa Rica 🇨🇷 Firmale !!!!!



🇲🇽 Ignacio Ambriz es el principal candidato y esta muy cerca de dirigir a la selección Tica

Con 56 años llegaría en calidad de libre luego de ser campeón de Liga con León y de Concachampions con América. Reemplazaría a Ronald González#LaSele pic.twitter.com/hFBdPCkQiZ — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) June 8, 2021

Ignacio Ambriz no concretó renovar su contrato con León y se convirtió en entrenador libre al término de la participación del equipo en el Guard1anes 2021. El director técnico no ha ocultado su deseo de brincar el charco y dirigir en Europa, empero no ha recibido una oferta del viejo continente hasta este momento.

