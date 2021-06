Ignacio Ambriz es nombrado entrenador de SD Huesca. Ignacio Ambriz fue anunciado como nuevo entrenador de la SD Huesca y cumplirá su sueño de dirigir en el futbol de Europa. El exdirector técnico de León firmó un contrato por dos temporadas con este equipo de España y buscará concretar el regreso a la primera división de este club, después de que descendiera hace algunas semanas.

OFICIAL | 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐀𝐦𝐛𝐫𝐢𝐳, nuevo entrenador de la SD Huesca.



🇲🇽 El contrastado técnico mexicano firma por 2⃣ cursos y aterriza en el fútbol español, que conoce bien por su etapa como segundo entrenador en Osasuna y Atlético.



¡Bienvenido, Nacho! 🤗#AmbrizNoRebla 🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) June 28, 2021

“Nacho Ambriz, nuevo entrenador de la SD Huesca. El contratado técnico mexicano firma por dos cursos y aterriza en el futbol español, que conoce bien por su etapa como segundo entrenador en Osasuna y Atlético. ¡Bienvenido, Nacho”, publicó en sus redes sociales el conjunto Azulgrana.

🧐 ¡Conoce a Nacho Ambriz!



🔹 De Ciudad de México (1965) 🇲🇽

🔹 Campeón de la Copa y Liga mexicanas y la Concacaf Champions League 🏆

🔹 Con Javier Aguirre en LaLiga entre 2002 y 2009

🔹 "Carácter, orden e intensidad" en sus equipos, dominantes con balón ⚽️#AmbrizNoRebla 🔵🔴 pic.twitter.com/kTvNxRqLsW — SD Huesca (@SDHuesca) June 28, 2021

Ambriz será acompañado por el exjugador Luis Pérez, quien aceptó ser su auxiliar técnico en este nuevo reto en su carrera. Lucho, como es conocido, dejó hace algunas semanas su cargo como entrenador de la Sub-17 de México y pondrá a prueba los conocimientos que adquirió tras obtener la licencia como director técnico UEFA Pro.

Nacho no ocultó su deseo por dar el brinco y llegar al balompié del futbol europeo o entrenar a la Selección Mexicana. Tras no lograr la renovación de su contrato con León, Ambriz fue ligado con el puesto de seleccionador de Costa Rica, pero finalmente no fue considerado para este puesto.

OFICIAL. Nacho Ambriz es el nuevo DT del Huesca. Contrato por dos años. Después de ser campeón con León, y luego de lograr que La Fiera se colocara como el equipo con fútbol más reconocible en la Liga MX, emprende esta aventura en España. ¿La misión? Ascender a Primera División. pic.twitter.com/6bG6SNfBSi — Invictos (@InvictosSomos) June 28, 2021

Ignacio Ambriz ha tenido una exitosa carrera como entrenador. Tras ser asistente de Javier Aguirre en Osasuna y Atlético de Madrid, Nacho incursionó en los banquillos como estratega. Entre los clubes que ha dirigido están Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa y León. En su andar ha ganado una Liga Mx (León), una Copa Mx (Necaxa) y una Liga de Campeones de la Concacaf (América).

De dirigir al Campeón del futbol mexicano a un club de la segunda división de España. Nacho Ambriz no sólo es un gran entrenador. También tiene lo que la mayor parte de los entrenadores mexicanos no tienen: valor… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 28, 2021

SD Huesca regresó a la segunda división un año después de conseguir su ascenso a LaLiga. En la temporada 2020-2021, los Azulgranas culminaron en la posición 18 con 34 puntos, a tan solo dos unidades de su salvación.

