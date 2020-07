Ignacio Ambriz defiende a Miguel Herrera por el uso del cubreboca. Miguel Herrera ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, por un sainete que realizó durante el juego de la jornada 2 de la Copa por México contra la banca de los Pumas. El Piojo encaró a varios integrantes del cuerpo técnico de los Universitarios, pese a que no hizo uso del cubrebocas.

¡'NACHO' AMBRIZ DEFENDIÓ CON TODO AL 'PIOJO' TRAS SU POLÉMICA! 🔥⚽️🦅👍https://t.co/qKC5f1qU3i — SoyFutbol (@Soy_Futbol_) July 11, 2020

Ante la polémica desatada por el técnico de América, Ignacio Ambriz, entrenador de León, salió en defensa de su colega y expresó que Herrera es “muy expresivo”, por lo que siempre está en la mira de la prensa. “Miguel (Herrera) es de mucho hablar, a lo mejor yo no hablo mucho, entonces a mí no me va a afectar tanto, pero Miguel es muy expresivo”, declaró Ambriz a Fox Sports.

Ignacio Ambriz, entrenador del León, entiende por qué a Miguel Herrera no le gusta utilizar el cubrebocas durante los partidos de la Copa por México.#EXPRESO #SomosTodoshttps://t.co/xFebrd19xa — EXPRESO (@Expresoweb) July 10, 2020

El estratega de los Esmeraldas añadió que todos los entrenadores de la Liga Mx deberán adaptarse al uso correcto de la máscara y detalló que espera que sea un proceso complicado, debido a que durante la Copa por México varios técnicos manipulan continuamente este instrumento.

Ignacio Ambriz defiende a Miguel Herrera por el uso del cubreboca y aseguró que los técnicos se deberán a acostumbrar a portar mascarillas

“Sí es complicado, veo las imágenes del torneo amistoso (Copa por México) y de repente (los entrenadores) se lo quitan, pero nos debemos acostumbrar y tener precauciones” finalizó Ignacio Ambriz.

Salen en defensa de Miguel Herrera por no usar cubrebocas: Para Ignacio Ambriz, su homólogo del América es alguien que grita mucho en los encuentros y la barrera física evita que el "Piojo" sea el "Piojo" https://t.co/SrLLjaZ4ag — FutbolyMexico (@FutbolyMexico) July 10, 2020

Tras el escándalo que se desató por no acatar las recomendaciones sanitarias, el Piojo reveló que comenzaría a usar el cubrebocas porque lo “joden mucho” algunas personas. “Sí, porque joden algunos, les molesta, pues lo usaré tampoco pasa nada, cuando tenga que hablar pues me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir como lo hacen todos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.