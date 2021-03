Ignacio Ambriz asegura que está feliz en León.

Nacho habló sobre la buena relación que tiene con ‘el Vasco’ Aguirre y lamentó el empate.

Nacho Ambriz negó los rumores que lo colocan en Tigres y aseguró que está muy feliz en León, donde se ve a futuro. El entrenador recalcó la buena relación que tiene con Javier ‘Vasco’ Aguirre, no quiso hablar del arbitraje y lamentó el empate con Rayados .

“Estoy feliz en León y hablar de otro equipo es una falta de ética. Tigres tiene un gran entrenador al que aprecio mucho, mi situación se está arreglando poco a poco, no pienso menearme por un momento de León. Es una falta de respeto poder decirte de Tigres, diferente sería si no tuviera entrenador y yo no tuviera trabajo, no es válido que se hable ahorita de esto”, arrancó en conferencia de prensa en la Liga BBVA MX .

“No, nunca lo voy a hacer (hablar mal del arbitraje), llevo 10 años y nunca me he quejado de eso. Todos nos equivocamos, hoy lamentablemente nos toca, pero nada, nos toca trabajar. Es cierto que no ganamos, pero ante un equipo como Monterrey, el haber sumado nos da confianza y el lunes tenemos un gran partido en donde tenemos que sumar para intentar acercarnos a los de arriba. El equipo empieza a crecer en la parte futbolística”.

Ambriz platicó con el Vasco previo al arranque del encuentro y resaltó el cariño que se tienen pues fue su asistente en España, tanto en Osasuna como en el Atlético de Madrid.

“Tuvimos la fortuna de encontrarnos antes de salir a la cancha, en los vestuarios, platicamos muy a gusto, preguntarnos por nuestras familias. En la cancha cada uno defiende sus colores, nos gusta competir, nos gusta ganar, ahora intentaré platicar con él, pero son sensaciones padres al haberme encontrado con un gran ser humano y tras trabajar seis años con él en Europa”.

Finalmente Ambriz fue autocrítico luego de que en diversos partidos le saquen el empate a los Panzas Verdes en los últimos minutos, puntos valiosos que han dejado ir a lo largo del torneo.

“Sí, al final algo estamos haciendo mal que no estamos sacando buenos resultados, tenemos que mejorar ese tipo de concentración que en otros torneos no lo habíamos tenido y que pequeños detalles nos cuesta perder o, en este caso, empatar partidos.

Ignacio Ambriz asegura que está feliz en León.

“Los detalles se corrigen en la semana y contra Necaxa tenemos que hacer un gran partido porque tenemos que sumar tres puntos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen