Icardi revela como le bajó la esposa a Maxi López. Una de las relaciones más famosas en el futbol de los últimos años es quizá la de Mauro Icardi con Wanda Nara. En 2013, el ahora atacante del PSG empezó a salir con la argentina, quien era esposa del también futbolista Maxi López.

Sin embargo, todo el romance surgió por un favor de Wanda Nara a Icardi. En su autobiografía, el atacante argentino revela que fue ella quien ‘dio el primer paso’.

“”El día previo a irme a una gira de amistosos internacionales en los Estados Unidos, recibí un mensaje de Wanda. Me sorprendió porque yo generalmente hablaba con Maxi, no con ella. Me pidió si podía comprarle un nuevo iPad en Estados Unidos porque aún no había llegado a Italia. Ese episodio, sin embargo, me hizo pensar. ¿Ella realmente quería la tablet o estaba buscando una excusa para ponerse en contacto conmigo?”, relata Icardi.