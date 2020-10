Ibrahimovic manda mensaje tras superar COVID-19.

El astro del AC Milan advierte a la gente que “no eres Zlatan” para evitar retar al coronavirus.

Zlatan Ibrahimovic, astro del AC Milan, mandó un mensaje en redes sociales después de superar el COVID-19 e invitó a la gente a no retar el coronavirus ya que “no eres Zlatan”.

“El virus me retó y lo vencí, pero tú no eres Zlatan, no retes al virus; utiliza la cabeza y respeta las reglas. El distanciamiento y la mascarilla siempre. Venceremos”, dijo el sueco.

"Zlatan": Por el mensaje de Zlatan Ibrahimovic en la lucha contra el COVID-19 "El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Siempre con distancia social y máscaras. Le vamos a ganar"pic.twitter.com/ilsjdu0S1H — ¿ Por qué es tendencia ? 🎃 (@tendenciaporque) October 29, 2020

‘Ibra’ fue diagnosticado con COVID-19 aunque tardó algún tiempo en poder eliminar el virus. Recién regresó con la escuadra lombarda.

En la nueva temporada, Zlatan se ha convertido, de nueva cuenta, en un jugador determinante para el AC Milan tanto en Europa League como en la Serie A donde marcha de líder.

De esta forma, Zlatan intenta evitar que haya nuevos contagios tanto en Italia como en el mundo. Europa vive un proceso de reconfinamiento.

Por lo tanto, otro astro contagiado actualmente es Cristiano Ronaldo. El portugués de la Juventus no pudo estar en el duelo de Champions League ante Barcelona.

En consecuencia “el distanciamiento y mascarilla siempre. Ganaremos” culmina el jugador quien en semanas pasadas anunció que se había contagiado de Covid-19.

Además Italia, y Europa en general, vive una situación sumamente complicada por el importante rebrote que se ha presentado en las semanas recientes y que han obligado a medidas duras, entre ellas confinamiento.

