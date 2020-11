Ibrahimovic interesado en volver con la selección de Suecia.

Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco del Milan, tomo la decisión de retirarse de su selección hace cuatro años y en pleno 2020 vuelve a hacer un guiño para representar a su país nuevamente, solo pide que lo hagan sentir necesario y lo pensará.

“Si me llamase, le respondería: dame tiempo, debo pensarlo. Pero debe salir de él. Porque si cree que soy demasiado grande, no estoy interesado. Si cree que puedo aportar algo, lo pensaría”, declaró entrevista al diario “Aftonbladet”.

A pesar de tener 39 años, el artillero fue contundente con sus palabras tras mencionar a detalle porqué extraña jugar para Suecia y todo surge porque aún está vigente en el futbol.

“Claro que echo de menos la selección. Quiero estar en el Friends Arena, con el muro amarillo. Salir con la camiseta amarilla y ver que todo está lleno. Quien no lo extrañe es que ya ha terminado su carrera. Y yo no lo he hecho”, afirmó el delantero.

Ante las declaraciones del máximo goleador de Suecia con 62 goles en 116 juegos, el seleccionador sueco, Jan Andersson, también abre la puerta para Ibra, pero deberán pensarlo y platicarlo con calma, resaltando que tienen tiempo para decidir lo mejor.

“Esto hace que sea natural que tengamos alguna forma de contacto para discutir el asunto en detalle. La próxima concentración de la selección es en marzo, así que hay tiempo”, señaló en un comunicado.

Esto no es nuevo, pues de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018, Ibra también insinuó sobre un posible regreso, aunque todo se vinculó con una campaña publicitaria.

Ibrahimovic lidera la tabla de goleadores en la Serie A de Italia con el Milan, fue galardonado anoche por décimo segunda vez con el “balón de oro” al mejor jugador sueco del año que entregan la Federación de Fútbol y ese periódico.

Lo único seguro es que Suecia obtuvo su boleto y jugará la Eurocopa en 2021 y su máximo referente en la historia vuelve a acaparar la atención con su posible regreso.

