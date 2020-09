Ibrahimovic: El COVID tuvo la valentía de retarme. Mala idea.

El atacante sueco Ibrahimovic ya está en cuarentena y el club informó que el resto del plantel dio negativo.

Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco del AC Milan, dio positivo por COVID-19, según informó la propia entidad italiana de la Serie A.

Mientras que el resultado de la prueba al atacante le impedirá participar en la Europa League ante el Bodø/Glimt de Noruega como parte de la ronda clasificatoria.

El sueco lanzó un tuit en donde aclara que había dado negativo, además de lanzar otra de sus frases ya conocidas: Zlatan: “Ayer di negativo a COVID y hoy positivo. No tengo ningún síntoma. El COVID tuvo la valentía de retarme. Mala idea”, escribió.

Mientras que el conjunto lombardo dio a conocer por medio de un comunicado que Zlatan Ibrahimovic “ya está en casa” para cumplir con su cuarentena, además de que se dio informe a las autoridades correspondientes.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020