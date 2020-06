Ibrahimovic casi llega a los golpes con el CEO del Milan.

La prensa italiana afirmó que el sueco y el directivo protagonizaron una fuerte confrontación.

No se sabe aún si Zlatan Ibrahimovic seguirá o no en el Milan, pero parece que su futuro no estará ligado con ese club , ya que vivió una dura confrontación con el CEO del equipo, Ivan Gazidis.

There was a difficult confrontation today at Milanello as #Ibrahimovic verbally attacked #Gazidis. The Swede reproached the CEO for having been too distant from the team in recent times. @SempreMilanCom

— Vito Angelè (@VitoAngele) June 10, 2020