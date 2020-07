Ibra: “Soy presidente, entrenador y jugador. Hago de todo”.

Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco del AC Milan, lanzó otra polémica declaración y, en esta ocasión, refirió que “hace de todo” en la escuadra lombarda , desde la presidencia, hasta jugador, aunque lanzó un comentario irónico respecto a eso.

“Soy presidente, entrenador y jugador. Hago de todo, pero sólo me pagan como futbolista, eso es lo negativo”, dijo a DAZN.

Todavía eufórico por el triunfo del Milan ante la Juventus por 4-2, en donde él colaboró con un gol y una asistencia, relatóque se siente en buenas condiciones a pesar de sus 38 años.

“Pienso que si hubiera estado aquí desde el primer día habríamos ganado el Scudetto. Me divierto mucho. Después de la lesión fui a la MLS porque quería sentirme vivo”.

“Ahora sólo quiero jugar. A mis 38 años no tengo el físico de antes, pero me siento bien. Sé que no puedo hacer lo que hacía con 20 años, pero actúo con inteligencia”.

“Si no marco la diferencia, me disgusto, no estoy aquí para ser una mascota, estoy aquí para dar resultados, ayudar a los compañeros y a los ‘tifosi'”. dijo el sueco.

Zlatan Ibrahimovic llegó con el Milan en enero de 2020 después de su paso con el LA Galaxy de la MLS.

El AC Milán le puso freno a una Juventus que parecía enfilada rumbo a su noveno Scudetto consecutivo en la Serie A de Italia, ya que los ‘Rossoneri’ vinieron de atrás en cinco minutos y terminaron por imponerse por 4-2 a la ‘Vechia Signora’ en la jornada 31.

Con este resultado, la Juventus se mantiene como líder absoluto de la Serie A con 75 puntos, siete más que la Lazio; mientras que el AC Milán escaló a la quinta posición de la clasificación al sumar 49 unidades.

