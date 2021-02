Ibargüen “no fueron las formas” su salida de América.

El atacante reveló que fue amedrentado tras no llegar a un acuerdo en la rebaja salarial.

Andrés Ibargüen aseguró que no se fue de América en las mejores formas, pese a que aseguró que siempre le estará agradecido a la institución. El colombiano fichó por Santos luego de no llegar a un acuerdo salarial con las Águilas.

“No me fui con las mejores formas de salida, trato de mantenerme al margen de eso, siempre seré agradecido (con América) por abrirme las puertas de México y a lo internacional, donde me trataron bien los hinchas, pero no eran las formas.

“No, sí es realidad que no llegamos primero a un acuerdo (rebaja salarial) por algunos porcentajes, en lo cual yo manifesté que estaba de acuerdo a una cierta cantidad, no en todo. Luego, en algún punto, te ponen amenazas, hay cosas que se manejaron como no deberían de ser, pero cada uno sabe qué hizo bien, qué hizo mal. Siempre tengo constancia de lo que puedo decir y de lo que no tengo que decir nada.

Ibargüen habló sobre lo difícil que fue su situación en el último semestre, cómo se enteró que no iba a jugar hasta que el club lo decidiera tras no llegar a un acuerdo y sobre su salida con Santiago Solari como entrenador.

“Después empecé a tener minutos y con la decisión que relativamente no me iban a poner. Sino hasta que ellos decidieran, dije no tampoco es lo que el club diga, tengo algo firmado y no me puede amedrentar con eso. Hubo una charla en donde no se llega a ningún acuerdo, hubo cosas de que me iba a quedar sin jugar como había pasado con algunos compañeros, ya eran cosas extradeportivas.

“Me seguí preparando cuando me doy cuenta de que no estaba Miguel Herrera, dije es un nuevo técnico (Solari). Puede que me dé la oportunidad y después de la noche a la mañana desapareces. Nunca pregunto si me ponen o no, ni por qué, debe de ser lo mejor, lo que ve el técnico y lo respeto”, aseguró el colombiano en charla con Fox Sports.

Ibargüen asegura “no fueron las formas” su salida de América.

El colombiano jugó 182 minutos el torneo pasado con América, muy por debajo de los más de mil minutos que venía disputando. Hasta ahora no ha debutado con Santos debido a que arrastra una lesión.

