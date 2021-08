Ibai Llanos y la chusca anécdota con Messi.

El streamer explicó que nunca había visto en persona al jugador aunque había hablado la semana pasada mediante una videollamada que había realizado el Kun, amigos de ambos.

“No sabía nada”, dijo el streamer. “Estaba en el sofá viendo béisbol de los Juegos Olímpicos y el Kun me dijo de ir a cenar y estoy yo en la típica tarde que te da pereza todo… Viene a casa con el coche y digo ‘no puedo más. Llegamos a un sitio y había tres o cuatro paparazzi y yo dije, “¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es?”.

En primer lugar, estaba la madre del Kun y me dijo: ‘Ibai, disfruta, que esto pasa una vez en la vida’. De repente veo a mi derecha a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls… ¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Messi!”.

Además, “cuando ya nos íbamos nos pidió una foto y yo no lo podía creer. Yo decía que no hacía falta. Nos vamos, no pasa nada. Él nos la pidió, pero porque en realidad sabía que la queríamos. ‘Dale, saquémonos la foto’, decía Messi. Yo no pensaba subirla a la redes. Que lo iba a hacer dentro de unos meses. Y se lo dije, pero él dijo que no había problema ya todos sabían que estaban en su casa”

Por lo tanto, el sábado por la noche, el capitán de la selección argentina organizó una cena de despedida en su casa de Barcelona. A la reunión asistieron varios de sus amigos del club catalán y un invitado sorpresa, el streamer español Ibai Llanos.

Este domingo, la estrella de las redes sociales reveló los detalles de la velada en la que conoció a Messi y de la que participaron Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergio “Kun” Agüero.

Kun Agüero baja en Barcelona por 10 semanas

El Águila de Veracruz jugará con 25% de aforo

Llanos explicó que en ese instante creyó que Agüero los estaba invitando a cenar a su nuevo hogar y que por eso había tantos fanáticos y reporteros gráficos en la puerta. Al entrar a la residencia, el Kun aseguró: “Este es el mejor restaurante de Barcelona”.

Al ingresar, el español se encontró con la madre del flamante delantero de club catalán. “Ibai disfruta, esto solo pasa una vez en la vida”, dijo la mamá del Kun. Asombrado por la extraña situación, Llanos seguía sin entender en dónde se encontraba. “Coscu me dice: ‘Ibai, ¿no sabes dónde estamos? Estamos en la casa de Messi’. Bajo dos escaleras, y veo a Messi, Jordi Alba y Busquets”, reveló el streamer español.

“De repente veo a mi derecha a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls. ¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Messi!”, exclamó.

Mientras que dijo que la comida fue muy agradable y hablaron sobre temas triviales. Y hasta se sorprendió porque los jugadores hablaban más de videojuegos que de fútbol.

Ibai Llanos y la chusca anécdota con Messi.

Finalmente, dijo, que “Messi es un chaval normal que ve tuits, conoce streamers, ve TikTok. Hablábamos de eso, que se iba del Barcelona también, pero normal. Yo creo que si muchos lo conocieran, confirmarían lo grande que es Messi”, destacó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen