Ian Desmond anuncia que se ausentará de la temporada de MLB. Ian Desmond se convirtió en el cuarta beisbolista que anuncia que no jugara la temporada 2020 de Grandes Ligas, debido al temor por la pandemia de COVID-19. El jardinero emitió un largo comunicado de prensa en su cuenta de Instagram en el que explicaba los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

“La pandemia de COVID-19 ha hecho de esta temporada de béisbol una que es un riesgo con el que no me siento cómodo… Con una esposa embarazada y cuatro niños pequeños que tienen muchas preguntas sobre lo que está sucediendo en el mundo, el hogar es donde necesito estar ahora”, expresó Desmond. Asimismo, informó que durante su año sabático vivirá en su natal Sarasota, Florida y apoyará a una liga juvenil de pelota.

The Rockies’ Ian Desmond has opted out of the 2020 season, but that feels secondary to a heartfelt, incisive Instagram post about his place in the world and baseball’s as well. The whole post is here: https://t.co/rLnOu3CP2k.

But the part I’ve attached is important and spot-on. pic.twitter.com/ndyE6juKbp

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 30, 2020