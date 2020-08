Hulkenberg explica su pitstop en el final de Silverstone. Nico Hulkenberg volaba en el trazado de Silverstone y parecía que iba a culminar en el ‘Top 5’ del Gran Premio del 70° Aniversario. Sin embargo, una parada en la recta final lo mandó hasta el séptimo lugar.

Tras clasificarse tercero el sábado en Silverstone, el reemplazo de Sergio Pérez lucía sólido en el trazado inglés. Llegó a rodar más rápido que los pilotos de Mercedes en un momento de la carrera y cuando estaba por alcanzar a Charles Leclerc, cuarto, fue llamado a boxes por tercera ocasión a falta de ocho giros.

