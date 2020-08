Hulkenberg advierte: “No saqué todo el potencial de Racing Point”. Debido al contagio por COVID-19 de Sergio Pérez, Nico Hulkenberg está de vuelta en la parrilla. El reemplazante de ‘Checo’ no pudo firmar una buena clasificación y largará onceavo en Silverstone.

Hulkenberg, que dejó la Fórmula 1 en 2019 tras finalizar su vínculo con Renault, tendrá una nueva oportunidad de ponerle fin a su ayuno de podios. El alemán nunca ha podido finalizar entre los tres primeros, sin embargo, en esta oportunidad tiene un potente carro que podría catapultarlo.

Para conseguirlo, deberá emplearse a fondo y exprimir al máximo el rendimiento del polémico RP20, que ha sido criticado por su parecido con el W10 con el cual Lewis Hamilton salió campeón en 2019.

“Siento que había más potencial y no lo saqué todo”, dijo a Sky F1 de Gran Bretaña. “Pero dadas las circunstancias, también fue muy duro, no sé si puedes esperar obtener el 100% del auto en esas circunstancias”, dijo el alemán y añadió.

Nico avanzó quinto en la Q1 pero montó neumáticos medios en la Q2 y se quedó corto en su intento por alcanzar la Q3. Su compañero, Lance Stroll, largará sexto en Silverstone.

“Primera vez en una clasificación, primera vez con poco combustible, primera vez con mucho combustible, así que tengo que aprender y empaparme de todo. Digerirlo rápido, lo cual no ha sido fácil. Pero también lo he estado disfrutando”.

En cuanto al desafío físico, Hulkenberg explicó.

