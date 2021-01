Hugo Sánchez revela por qué no fue contratado por Cruz Azul. Cuando todo parecía indicar que Hugo Sánchez estaba cerca de regresar a los banquillos con Cruz Azul, la Máquina dio un giro inesperado y anunció a Juan Reynoso como su nuevo entrenador. Ante los rumores en torno a su malograda contratación, el exdirector técnico de la Selección Mexicana rompió el silencio y reveló el motivo por el que no fichó con los capitalinos.

En entrevista con ESPN, cadena para la que trabaja, el otrora delantero de Real Madrid dio a conocer que no pidió imponer a sus auxiliares técnicos o jugadores, como se ventiló en algunos medios de comunicación. Asimismo, rechazó que haya pedido un contrato de dos años y confirmó que había aceptado la propuesta de dirigir al club de La Noria por solo 12 meses.

“He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira, por eso no contesté a tantas llamadas telefónicas, para hacerles saber que todo marchó con la seriedad que debe de ser, para aclararlo aquí. Espero que puedan rectificar en algún momento. Me ofrecieron un año, no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón”, declaró Sánchez Márquez.

El ahora comentarista de televisión develó que cuando tenía todo acordado con Cruz Azul, y solo esperaba su confirmación para viajar a la Ciudad de México, Jaime Ordiales, director deportivo, lo llamó por teléfono para informarle que la propuesta económica que le habían hecho tendría una rebaja del 50%.

“Únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión, dejamos de pasar un día y el 31 de diciembre Jaime Ordiales me hizo la llamada, porque se vino todo para atrás, porque hubo una reunión en la que la situación económica no daba para lo que pedía, pero si aceptaba el 50 por ciento, podía venir. Estábamos listos para viajar el primero de enero, pero todo se vino atrás por la situación económica, me entusiasmo, después de ocho años en paro, la aventura de Cruz Azul me atrajo, nosotros queríamos buscar el campeonato”, agregó.

Ante la negativa de Hugo Sánchez, Cruz Azul apuntó a Juan Reynoso y unos días más tarde lo nombró el nuevo entrenador.

