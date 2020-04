Hugo Sánchez revela el porqué no pudo formar su asociación de jugadores. Horas después de que fuera criticado por la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) por no apoyar en la lucha por los derechos laborales de los jugadores en la Liga Mx, Hugo Sánchez respondió a esto y reveló que intentó, sin existir, crear su propia asociación, la cual fue reventada por tres ex futbolistas y el otrora dueño de Televisa.

En su aparición durante el programa de ESPN, ‘Futbol Picante’, el ‘Pentapichichi’ de LaLiga aseguró que José Manuel de la Torre, Carlos Hermosillo y Roberto Ruiz Esparza impidieron la creación de este organismo en 1993.

Una tristeza que nos digas que no tienes tiempo para apoyar a los futbolistas, desde los años 80, hoy te seguimos esperando…. — AMFproMX (@AMFproMX) April 21, 2020

“Por Carlos Hermosillo no se pudo y fue que con (José Manuel de la Torre) ‘Chepo’ y (Roberto) Ruiz Esparza estaban con los esquiroles. Que por tres no se pudo hacer la asociación”, declaró el ex elemento de Real Madrid.

Sánchez Márquez relató que previo a la participación de la Selección Mexicana en la Copa América de 1993, Emilio Azcárraga Milmo, ex propietario de Televisa, estaba a la “caza” de todos los jugadores que encabezaban el movimiento, de manera que quedaran fuera de la lista final del Tricolor para este torneo.

"La AMFPro no tienen ni voz ni voto, ni tiene influencia". 🗣@joserra_espn CONTUNDENTE https://t.co/xphSZYnNDf — Futbol Picante (@futpicante) April 22, 2020

“Azcárraga papá (Emilio Azcárraga Milmo) le decía a Miguel Mejía Barón (entrenador de México) que tenía todo su apoyo, que cortara al que fuera sea como se llame y le podían cortar la cabeza y él lo apoyaría”, agregó el ahora comentarista. Asimismo, aseguró que el estratega de la Selección le contó sobre los planes en contra de los líderes de esta asociación.

Hugo recordó cuando intentó formar una asociación para apoyar a los futbolistas 👀👇https://t.co/3VmHB2TMJ4 — Futbol Picante (@futpicante) April 22, 2020

“Me llevaba bien con (Miguel) Mejía y me llamó y me dice: ‘Hugo, cuidado, porque van por ti, quieren hacerte de lado por hacerle de líder por ser el cabecilla de la rebelión’. He intentado y fui uno de los líderes con (Alberto) Beto Aspe y Ramón Ramírez, y saben que lo que hicimos y lo intentamos sin importar que yo estuviera en España”, concluyó.

