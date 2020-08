Hugo Sánchez rechaza oferta de Pumas. Hugo Sánchez, quien fuera bicampeón con la institución, rechazó regresar a Pumas para tomar la dirección técnica. El propio ‘Pentapichichi’ reconoció que la directiva felina lo contactó, sin embargo, considera que no es momento de regresar al club que lo vio nacer.

En entrevista con ESPN, Hugo Sánchez explicó la razón por la cual se negó a tomar la oferta de dirigir al ‘equipo de sus amores’.

“A Chucho Ramírez, le agradezco la llamada telefónica que me hizo. Chucho tuvo el detalle de llamarme para ofrecerme esa posibilidad y le dije que le agradezco mucho que haya sido el primero que me llamara para ver si estaba interesado en que tomara las riendas del equipo, pero le dije que este es un momento difícil por la pandemia, que no sabemos en cuánto tiempo va a venir la dichosa vacuna.

“A parte estoy en una situación familiar en la cual mis hijas quieren hacer la universidad aquí en Madrid y es uno de los motivos por los que estoy aquí con mi esposa. Y le dije que regresar a casa siempre me da gusto, pero este es un momento difícil no sólo para Pumas sino para el mundo, y que cuenten conmigo en un futuro cuando haya otra etapa que coincida. Yo no hablé con Chucho ni de dinero, ni de refuerzos, simplemente le dije que prefiero dejar que pase el momento difícil que está viviendo el mundo”, señaló Hugo Sánchez.