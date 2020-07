Hugo Sánchez pide a Pumas no contratar a Ricardo La Volpe. Tras la sorpresiva renuncia de Míchel González al puesto de entrenador de los Pumas, Ricardo La Volpe levantó la mano y aseguró que no cobraría “mucho” para dirigir a los Universitarios. Sin embargo, Hugo Sánchez, exjugador y extécnico del equipo, aseguró que sería una “torpeza” brindar la oportunidad al Bigotón.

“ No hay debate. No creo que cometan esa torpeza (contratar a Ricardo La Volpe). Debe ser de arraigo puma y otra excepción, pero positiva y no negativa. Lo de ‘Míchel’ González ha sido positivo, no negativo”, expresó Sánchez Márquez en ESPN.

‘Hugol’ reiteró que los Pumas deben llevar un estratega identificado con la institución y propuso un regreso de David Patiño, quien actualmente dirige a Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión, o de Bruno Marioni, que fue despedido hace un año para darle las riendas del equipo a Míchel.

“No sería mala idea que regresara David (Patiño). Tiene perfil puma, ya tuvo un paso y tiene calidad. Igual está el tema de (Bruno) Marioni. Lo más coherente es que sea alguien de casa. Alguien que conozca profundamente las raíces de Pumas. Si acaso con ‘Míchel’ ha sido una excepción y alguien positivo”, añadió.

A tres días del debut del equipo en el Guard1anes 2020, Míchel González renunció y señaló que su salida se debía a un asunto “personal”. Andrés Lillini, director de fuerzas básicas de Pumas, dirigió el partido inaugural entre Universitarios y Querétaro, el cual ganaron los Felinos por marcador de 3-2.

