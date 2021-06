Hugo Sánchez levanta la mano para dirigir a Real Madrid. Por enésima ocasión en su carrera, Hugo Sánchez levantó la mano para dirigir a Real Madrid. Durante su participación en el programa El Chiringuito, el exjugador y exentrenador de la Selección Mexicana reveló que ha hablado con Florentino Pérez para que lo mantenga en mente ahora que se ha abierto nuevamente la vacante de director técnico del club.

💣"FLORENTINO, NO te OLVIDES de mí"💣



HUGO SÁNCHEZ se OFRECE a entrenar al REAL MADRID en #ChiringuitoHugoSánchez pic.twitter.com/4sWP1iTnYA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2021

“Le digo que no se olvide de mí. Le dije que Zidane estuvo en el Castilla, sin dirigir en Primera División ni la selección de Francia y estuvo en el Real Madrid, también viene Solari, que salió del Castilla y no ha dirigido la selección de Argentina, y le dieron la oportunidad de dirigir al Real Madrid. Ya dirigí a equipos, salí campeón, dirigí Copa América, a la selección mexicana, estoy listo”, dijo el pentapichichi de LaLiga.

👀"A ZIDANE y a SOLARI les dieron la oportunidad del REAL MADRID SIN haber dirigido en PRIMERA…"



😉"FLORENTINO, estoy LISTO"



HUGO SÁNCHEZ se dirige al presidente en #ChiringuitoHugoSánchez pic.twitter.com/vym0WI3ej4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2021

Sánchez Márquez añadió que ha hablado con Pérez y que le dejó saber que “no le tiemblan” las piernas para tomar a los Merengues. Asimismo, descartó que esté interesado en llegar como asistente técnico al club de sus amores.

“He tenido la oportunidad de entrevistarme con el presidente Florentino Pérez, saber que a mí no me tiemblan las piernas para tomar el puesto. “No llegaría como segundo, dado la época en la que estoy, no, prefiero tener la responsabilidad absoluta. Tal vez si me hubieran dicho hace años, no suena descabellado”, agregó.

Una vez más Hugo Sánchez pide dirigir al Real Madrid.



Encomiable que no deje ir su sueño. Muy criticable que lo único que haga para cumpirlo sea pedirlo por TV en lugar de ganárselo con resultados dirigiendo otros clubes mientras llega la oportunidad.pic.twitter.com/PkKXVeWgpL — Luis Herrera (@luisrha) May 31, 2021

A pesar de que se volvió a candidatear para dirigir a Real Madrid, Hugo Sánchez dio su visto bueno para que Carlo Ancelotti tome las riendas del equipo. “No es mala opción, ya estuvo, sabe de qué se trata y hay que pensar si está liberado del Everton”, declaró Hugo, quien señaló que al estar libre no tiene impedimentos para entrenar a los Blancos.

