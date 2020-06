Hugo Sánchez ganó mejor en Atlante que en el Real Madrid.

Recordó que después de Estados Unidos 1994, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga le ofreció una vicepresidencia en la empresa, pero Hugo Sánchez quiso seguir en activo, y decidió irse al Atlante, donde le pagaron lo que él quiso.

“Pues sí, después del Mundial. Los dueños eran Televisa, Emilio Azcárraga me mandó llamar y me dice ‘Hugo ¿quieres seguir jugando o quieres ser vicepresidente aquí de Televisa de cualquier puesto que quieras?’. No, quiero seguir jugando”, recordó el “Niño de Oro”.

“¿Qué equipo es el que quieres?’. En el América no porque ya estuve, en el Necaxa no porque va muy poquita gente a verle al estadio Azteca, en el Atlante, el Atlante es un equipo especial que está siendo dirigido por este argentino (Ricardo La Volpe). ‘No te preocupes, me dijo, ¿Quieres ir? Y él mandó llamar al Güero Burillo, que era el que controlaba los 3 equipos”.

En la charla con Féliz Fernández en TUDN, “Hugol” se arregló con Alejandro Burillo y firmó 2 años con el Atlante, solamente puso una cláusula que podía irse al extranjero después del primer año.

“Le dice ‘Hugo quiere seguir jugando así que Alejandro, arréglate con el y págale lo que quiera, entonces ya, llegué a un acuerdo”.

“Y fue mi mejor contrato, ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid, imagínate 2 temporadas. Puse en la cláusula de que si hay una oferta para un equipo extranjero terminando mi primer temporada me puedo marchar, y fue lo que vivimos juntos en Austria”, agregó.

Tras jugar al 1994-95 con los Potros de Hierro, Sánchez firmó con el Linzer de Austria.

Esta decisión no le gustó a Ricardo La Volpe, DT azulgrana, quien ya tenía roces con Sánchez y en una gira por Europa lo levantó de la playera y casi se lían a golpes.

Se dice que ahí, La Volpe le rompió a Hugo un reloj de oro, y después tuvieron una charla.

“Tengo grabada una conversación de esas. La sacaré en mi biografía, de la charla ultima que tuvimos en Austria, tengo la grabación de esa charla”, comentó.

