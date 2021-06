Hugo Sánchez explota por llamado de Funes Mori a la Selección Mexicana. Hugo Sánchez criticó el llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana e insinuó que futbolistas como el delantero de Monterrey le quita el trabajo a los jugadores mexicanos.

Hugo Sánchez lanza fuerte crítica al llamado de Funes Mori a la Selección 🤯



➡ https://t.co/sTVROxcIaP pic.twitter.com/feSQNbHTcI — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 24, 2021

“Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo, pero resulta que para ocupar una plaza laboral. Él dijo: ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera”, dijo el Pentapichichi a ESPN.

🔥 ¡EXPLOTÓ! 🔥 https://t.co/RWJN9XiagR



Hugo Sánchez manifestó su inconformidad por el llamado de Rogelio Funes Mori a la selección, pidió apoyo más apoyo al futbolista mexicano y le advirtió de una manera no tan amigable. 👉🏻 https://t.co/RWJN9XiagR pic.twitter.com/7aEwK2UXgK — Bolavip México (@BolavipMex) June 24, 2021

Asimismo, Sánchez Márquez criticó que los extranjeros lleguen a trabajar a México cuando existen muchos ciudadanos que no cuentan con un empleo. Además, lamentó que sea un argentino (Gerardo Martino) quien decida si un naturalizado es mejor que un mexicano.

Hugo Sánchez explota por llamado de Funes Mori a la Selección Mexicana y asegura que le quita el trabajo a un mexicano

“Es bienvenido para vivir, para tener familia. Todos son bienvenidos como turistas, a vivir, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados. Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino. ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la Selección no se permite, ahí hay trampa”, agregó.

¡Siéntese, señor! 😂



Hugo Sánchez lanzó fuertes críticas a Rogelio Funes Mori. Lo tachó de ser un “roba-oportunidades”. 🤨



➡️ https://t.co/rN0F4vGNhD pic.twitter.com/bDAEp0eMGz — LA PANDILLA (@LaPandillaMX) June 24, 2021

Rogelio Funes Mori viajó con la Selección Mexicana a Estados Unidos para participar en los juegos de preparación del Tri, de cara a la Copa Oro 2021.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen