Hugo Sánchez busca regresar como entrenador y apunta a la MLS. Después de ocho años fuera del futbol, Hugo Sánchez se prepararía para regresar a los banquillos, o al menos así lo desea. En plática con ESPN, cadena para la que trabaja como analista, señaló no vería con malos ojos entrenar a un conjunto de la Major League Soccer (MLS), debido a que como jugador militó en esa liga.

👀 Hugo Sánchez vería con buenos ojos la #MLS 🇺🇸https://t.co/9yps5g4eDl — Futbol Picante (@futpicante) April 10, 2020

Sánchez Márquez indicó que tras jugar con San Diego quedó “encantado” con esa ciudad y reveló que aún mantiene una casa en ese lugar. “La MLS es una liga que no descarto. Como bien se sabe, yo jugué ahí durante un tiempo en San Diego antes de irme a Europa y quedé encantado con la ciudad, por eso tengo casa ahí”, declaró el ex director técnico de Pumas.

Además, el otrora goleador de Real Madrid detalló lo que significa para su carrera el haber participado en los comienzos de la MLS, por lo que una vez más expresó que no descartaría tomar algún trabajo en el balompié estadunidense.

El Macho se sumó a la lista de candidatos que desean pasar por la #MLS🤔https://t.co/axiuRjSPZw — Bolavip México (@BolavipMex) April 10, 2020

“Además, estuve en la dos ligas, tanto en la Liga MX como en la MLS. El futbol de Estados Unidos quieras o no tiene un significado que me genera una idea de no descartarlo”, agregó el ahora comentarista de televisión con ESPN.

Hugo Sánchez confiesa que le gustaría dirigir en la MLS 🏆🇺🇸https://t.co/Dhjv2xN0yK — AS USA (@US_diarioas) April 11, 2020

Hugo Sánchez dirigió por última ocasión en el Apertura 2012, torneo en el que estuvo al frente de los Tuzos de Pachuca. El legendario ex futbolista mexicano cuenta en su carrera como entrenador con un par de títulos de la Liga Mx (Clausura 2004 y Apertura 2004) con Pumas, así con experiencia en el futbol de España, al dirigir a Almería.

