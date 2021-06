Hugo González habla sobre su salida de Monterrey. Tras confirmarse su salida de Monterrey y fichaje con Bravos de Juárez, Hugo González aseguró que su baja no se debió a un tema deportivo, por lo que insinuó que esto ocurrió por las críticas que ha recibido por parte de la afición regiomontana.

“No me voy con ninguna cuenta pendiente porque no me voy por lo futbolístico, sino por otra cosa. Entonces, la verdad me voy tranquilo”, declaró González en una entrevista que otorgó desde el aeropuerto de la ciudad de Monterrey.

Acerca de su fichaje con Ciudad Juárez, el exportero de la Pandilla reveló que recibió una llamada de Ricardo Ferretti y no dudó en tomar la oferta. “Me interesó bastante el proyecto que me planteó Tuca, sabemos la calidad de entrenador que es y en cuanto me llamó, no lo dudé. No hay manera de que no acepte una oferta como la que me hizo”, añadió.

Hugo González habla sobre su salida de Monterrey y asegura que no se debió a un tema deportivo

Finalmente, habló sobre las críticas que recibió desde su llegada a Monterrey y restó importancia a lo que se ha dicho en las redes sociales sobre su desempeño. Asimismo, reiteró que su traspaso a los Bravos no está originado por su actuación en la cancha.

“No sé si sea injusto o no. Respeto mucho la opinión de cada quien, pero me voy tranquilo sobre todo porque la gente del club, la directiva, los entrenadores y todos estamos de acuerdo en lo mismo, que es por otra situación y no por lo futbolístico”, finalizó.

Hugo González concluyó su segunda etapa como futbolista de Monterrey y se convierte en el primer refuerzo anunciado por parte de los Bravos de Juárez.

