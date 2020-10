Houston vence a Oakland en feria de batazos. Los Astros de Houston pegaron primero al venir de atrás y vencer 10-5 a los Atléticos de Oakland. El equipo texano tomó la delantera del encuentro con un rally de cuatro anotaciones en la parte alta del sexto episodio, tras un error a la defensiva de Marcus Semien que hubiera significado el tercer out.

En un duelo de batazos, fueron los actuales campeones de la División del Oeste de la Liga Americana los que se adelantaron. Khris Davis se fue para la calle con un hombre abordo en la parte baja del segundo capítulo para darle una ventaja tempranera a los A’s. Un capítulo más tarde, Sean Murphy bateó un estacazo de cuatro esquinas y puso la pizarra 3-0.

Pese a la desventaja, los Astros demostraron que están hechos para jugar beisbol en octubre. Alex Bregman conectó un jonrón solitario y acercó a su equipo. Dos bateadores después, Carlos Correa pegó su primer bambinazo de la tarde con Kyle Tucker en la almohadilla e igualó la pizarra. Pero de inmediato respondieron los Atléticos.

Matt Olson bateó un nuevo cuadrangular y devolvió la delantera del partido a Oakland. En la quinta baja, Mark Canha se sacrificó en un elevado al jardín derecho y trajo a Marcus Semien con la quinta carrera del encuentro para los A’s. Sin embargo, los actuales monarcas de la Liga Americana respondieron en grande.

Con dos outs en la parte alta del sexto, Semien no pudo hacer un buen tiro en un rodado de Josh Reddick y dio vida extra a los Astros. A partir de ese error, Houston se despachó con la cuchara grande y ligó cuatro imparables que produjeron el mismo número de anotaciones para dar la vuelta al encuentro y poner el marcador 7-5 en su favor.

En el lucky seven, los Astros timbraron una rayita más con el segundo estacazo de la tarde de Correa. El bullpen de los texanos silenció a la ofensiva de Oakland, que vio la desventaja incrementarse en la alta del noveno con imparable espalda con espalda de Correa y Yuli Gurriel que cerraron el triunfo de 10-5 para Houston.

